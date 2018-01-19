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19.01.2018 14:15

Muş'ta otobüs faciasında ölenlerin kimlikleri belli oldu

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Muş'ta otobüs faciasında ölenlerin kimlikleri belli oldu
Muş'ta yolcu otobüsü dereye uçtu.

MUŞ, (DHA) - Muş'ta, yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, dereye uçtu. Kazada 6 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Muş'a 50 kilometre uzaklıktaki Solhan mevkisinde meydana geldi. Hatay'dan Muş'a giden Adnan Öletaş yönetimindeki Lider Muş firmasına ait, 34 DF 3668 plakalı yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kontrolden çıkıp, dereye uçtu.,

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Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Muş ve Bingöl'deki hastanelere kaldırıldı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Muş'ta, yolcu otobüsünün dereye uçtuğu kazada yaşamını yitiren 6 kişinin kimliği belli oldu. Kazada yaşamını yitiren Osmaniye nüfusuna kayıtlı Osman Aslan, Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Turgut Deniz, Muş'un Bulanık ilçesi nüfuna kayıtlı Yaşar İpek, Muş'un Malazgirt ilçesi nüfusuna kayıtlı İbrahim Eren, Gaziantep nüfusuna kayıtlı Memik Gökşin ve Muş'un Bulanık ilçesi nüfusuna kayıtlı Hamza Karabalık'ın cenazeleri, Muş Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Cenazeler, hastaneye gelen ailelere teslim edilecek. 

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