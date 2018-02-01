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01.02.2018 10:30

Müslüman Kardeşler'in kurucusunun torunu, gözaltına alındı

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Müslüman Kardeşler'in kurucusunun torunu, gözaltına alındı
Müslüman Kardeşler'in kurucusu Hasan el Banna’nın torunu Tarık Ramazan, hakkındaki tecavüz suçlamaları nedeniyle gözaltına alındı.

Müslüman Kardeşler'in (İhvan-ı Müslimin) kurucusu olan Hasan el Benna'nın torunu, İngiltere Parlamentosu'nun dini özgürlükler danışma kurulu üyesi ve Oxford Üniversitesi öğretim üyesi Tarık Ramazan, hakkındaki 'tecavüz' suçlamaları nedeniyle gözaltına alındı.

Fransız televizyonu BFMTV’ye demeç veren Henda Ayari, Ramazan'ın 2012'de Paris'te kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söylemişti. Ayari, ABD'li yapımcı Harvey Weinstein'in cinsel saldırısına maruz kalan kadınların başlattığı 'Me Too' (Ben De) hareketinin kendisini cesaretlendirdiğini belirtmişti. Ayari'nin ardından adı açıklanmayan başka bir kadın da Ramazan'ın 2009'da Lyon'da kendisine tecavüz ettiğini öne sürmüştü.

Her iki kadınının suçlamaları üzerine Rouen ve Paris polisi, şikayet dilekçelerini adli makamlara iletmiş, Ramazan hakkında Paris'te soruşturma başlatılmıştı.

Tarık Ramazan ise iddiaları reddederek sıçlamada bulunan kadınlar hakkında iftira davası açacağını duyurmuştu.

2009'dan bu yana Oxford Üniversitesi'nde çalışan İsviçre vatandaşı Tarık Ramazan, tecavüz suçlamaları üzerine izne ayrılmıştı. Oxford Üniversitesi, kararın karşılıklı anlayış içinde alındığını bildirmişti.

Ramazan ayrıca İngiltere Parlamentosu'nun dini özgürlükler danışma kurulu üyesi olarak görev yapıyor. 

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