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10.02.2018 22:30

Müslüman kadınların taciz isyanı: Camide ve hacda bile...

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Müslüman kadınların taciz isyanı: Camide ve hacda bile...
Bir çok İranlı ve Farsça konuşan kişi, etiketi sadece taciz deneyimlerini anlatmak için değil aynı zamanda kapanmanın kadınları cinsel taciz ve saldırıdan koruduğu inancına karşı çıkmak için de kullandı

Müslüman kadınlar sosyal medyada #MosqueMeToo etiketini kullanarak hac ziyareti ve diğer dini ortamlarda maruz kaldıkları cinsel taciz vakalarını teşhir etmeye başladılar.

Türkiye'de #SenDeAnlat İngilizce'de #MeToo etiketinde yansımasını bulan cinsel tacizi teşhir amaçlı kampanyalardan esinlenen protesto, Mısır asıllı Amerikalı feminist gazeteci Mona Eltahawy'nin çocuk yaşta hac ziyareti sırasında uğradığı cinsel saldırıyı anlatmasıyla başladı.

musluman-kadinlar-hac-ve-camide-maruz-kaldiklari-taciz-vakalarini-teshir-ediyor-mosquemetoo-425966-1.jpg

BBC Türkçe'nin haberine göre, Altahawy, "Hacda cinsel saldırıya uğradığımda 15 yaşındaydım. Travma geçirdim ve utanç içinde kaldım. Şu anda 50 yaşındayım, utanmıyorum ve o zaman sahip olmadığım bir güce ve platforma sahibim" diye yazdı. Kadınların 1 numaralı önceliği olduğunu yazan Altahawy, İslamofobikler, ırkçılar ve Müslüman kadın düşmanlarına da meydan okuduğunu yazdı.

Dün dünyanın dört bir yanından Müslüman kadın ve erkekler bu etiketle mesajlar attılar ve 24 saatten az bir sürede bu etiket 2 bin kez twitlendi.

#MosqueMeToo Farsça Twitter sitesinde en çok konuşulan konular listesinin başlarına çıktı.

musluman-kadinlar-hac-ve-camide-maruz-kaldiklari-taciz-vakalarini-teshir-ediyor-mosquemetoo-425967-1.jpg

Etikete İngilizce tweetleyen NargessKa adlı kullanıcı "Hacılar tavaf sırasında sarkıntılık konusunda uyarıldı: babam korumak için tavaf sırasında annemin arkasından yürüdü. Erkekler, şaşırmış gibi yapmayın!" diye yazdı.

Bir çok İranlı ve Farsça konuşan kişi, etiketi sadece taciz deneyimlerini anlatmak için değil aynı zamanda kapanmanın kadınları cinsel taciz ve saldırıdan koruduğu inancına karşı çıkmak için de kullandı.

Kuşkusuz etikete mesaj yazan herkes ifade edilen bu görüşleri desteklemiyordu. Kimileri Mona Altahawy'yi konuyu sosyal medyaya taşıdığı için suçladılar.

280 bin takipçisi olan Mona Altahawy bir tweetinde kendisine yönelen eleştiri ve hakaretleri özetleyen bir liste yaptı:

musluman-kadinlar-hac-ve-camide-maruz-kaldiklari-taciz-vakalarini-teshir-ediyor-mosquemetoo-425965-1.jpg

Altahawy, kendisine gelen menfi mesajları "taciz edilmeyecek kadar çirkinsin", "Bunları yazmak için para alıyorsun", "Meşhur olmak için yapıyorsun", "Dikkat çekmek için yapıyorsun", "İslama saldırıyorsun", "Müslüman erkekleri kötü göstermek istiyorsun" ve "Fahişesin" gibi sınıflandırılabileceğini söylüyor.

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