Müslüm Baba filminde olay çıktı!

'Müslüm’ filminde başrol oynayan Timuçin Esen, yönetmenle kavga etti. Anlaşmazlık nedeniyle çekimlere iki gün ara verilince, çözüm bulmak yapımcıya düştü.

Timuçin Esen’in başrolünü oynadığı, yönetmen koltuğunda ‘Ayla’ filminin yönetmeni Can Ulkay’ın oturduğu ‘Müslüm’ filminin setinin, Adana’da çekilen sahnelerinde Ulkay ve Esen arasında anlaşmazlık çıktı. Filmin çok hızlı çekildiğini ve sahnelerin sağlıksız olduğunu savunan oyuncuyla, yönetmen arasındaki konuşma bir anda şiddetli kavgaya dönüştü.

Çekimlere iki gün ara verilirken, yapımcı devreye girerek, aradaki sorunu çözdü.

Proje, Müslüm Gürses’in Şanlıurfa’daki çocukluğundan İstanbul’daki ilk yıllarına, jiletli konserlerinden rock albümlerine kadar tüm hayatını perdeye taşıyacak.