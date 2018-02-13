Musa Batasun Parkı hizmete açıldı

Yaşadığı dönemde hayatını Bozyaka’ya adıyan ve mahallenin ilk muhtarlığını yapan Musa Batasun’un adı Bozyaka’da yenilenen parkta yaşayacak.

Musa Batasun Parkı, Başkan Selvitopu, Batasun’un ailesi ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Selvitopu, Suriye’de mücadele eden askerlerimizin sağ salim ülkemize dönmesi dileğinde bulundu ve dayanışma çağrısı da yaparak, “Bu ülke zor anlarda birlik ve beraberlik içerisinde olmasını her zaman bilmiştir. Bu zorlukları da atlatmasını bilecektir” dedi.

Siyasi parti ilçe başkanı ve il ve ilçe yöneticilerinin yanı sıra sivil toplum kuruluş temsilcileri, meclis üyeleri, mahalle muhtarlarının da katıldığı açılış töreninde Bozyaka Mahalle Muhtarı Hasan Soysal parkın yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Soysal’ın ardından Musa Batasun’un Bozyaka’da yaşayan oğlu Ali Batasun ve torunu Filiz Batasun da yaptıkları konuşmada parkın yapımında emeği geçen başta Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür etti.

Birlik ve beraberlik içinde olmalıyız

Konuşmasına Suriye’de mücadele eden askerlerimizin sağ salim ülkelerine dönmesini dileyerek başlayan Başkan Selvitopu, orada hayatını kaybeden şehitlerimize rahmet, yaralı askerlerimize de acil şifalar diledi. Ülke olarak zor günlerden geçtiğizi vurgulayan Selvitopu, “Bu ülke zor anlarda birlik ve beraberlik içerisinde olmasını her zaman bilmiştir. Bu zorlukları da atlatmasını bilecektir. Dünya var oldukça Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyadaki yerini her zaman alacaktır. Bundan hiç birimizin kuşkusu yok.” diye konuştu

Musa Batasun adını bu parka vermekten onur duyduklarını belirten Başkan Selvitopu “Anısının gelecek kuşaklara aktarılmasına da vesile olduk. Başta muhtarımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.” Dedi.

Modern Karabağlar için çalışıyoruz

Karabağlar’ı modern, insanların günlük yaşamlarını rahat sürdürebildiği bir kent haline getirmek için çalıştıklarının altını çizen Selvitopu sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunun için çalışıyoruz ve var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Geleceğin modern Karabağlar’ının alt yapısını hazırlıyoruz. Bir çok projeyi hayata geçirdik. Zaman içinde Karabağlar’da modern, yaşanabilir ve kentte yaşayan insanların rahat ettiği bir kent dokusu ortaya çıkacak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Musa Batasun Parkı, Başkan Selvitopu, Batasun’un ailesi, CHP İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız ve meclis üyelerinin kurdelayı kesmesiyle yeni haliyle hizmete girdi

Kitaplık da bulunuyor

Toplam bin 500 metrekare alan üzerinde bulunan park, yeşil alanları, yeni oyun parkları ve spor aletleriyle yepyeni bir görünüm kazandı. Parkta aynı zamanda vatandaş ve çocukların kitap okumaları için kitaplık da bulunuyor

BOZYAKA'NIN İLK MUHTARI MUSA DAYI (BATASUN) KİMDİR? (1874-1955)

1854 yılında Bozyaka'da doğan Musa Dayı'nın babası Hüseyin Efendi, annesi Zühre Hanım’dır. Askeri Rüştiye'yi (bugünkü askeri ortaokul) bitirmiştir. Babasını savaşta kaybedince okula devam edemez. Sekiz kere savaşa katılır. Son katıldığı savaştan yaralı olarak geri döner. İyileşince, kendi yaptırdığı karakolda jandarmalık yapar.

Bugünkü Bozyaka Şerefiye Camisi'nin arsasını bağışlar ve yapılmasına yardım eder. Bozyaka'ya okulu ilk o yaptırır. Uzun yıllar Bozyaka Mahalle Muhtarlığı yapar. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Musa Dayı, sekiz çocuk sahibidir. Bugün hala çocukları ve torunları Bozyaka'da yaşamaktadır.

