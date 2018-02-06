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06.02.2018 13:40

Musa Ballı Konağı restore ediliyor

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Musa Ballı Konağı restore ediliyor
Adana’da 700 yıllık tarihe sahip Avukat Turan Arun Sokak üzerinde bulunan ve şehrin tarihini yansıtan en önemli yapılardan olan ancak yıkılmaya yüz tutmuş Musa Ballı Konağı, Seyhan Belediyesi tarafından restore ediliyor.

Yaklaşık 10 bin yıllık geçmişi bulunan Adana’da Seyhan Belediyesi şehrin adeta simgesi olan binaların restorasyonunu yapmaya devam ediyor. Son olarak Adana’nın en eski ve en çok bilinen sokağı olan Avukat Turan Arun Sokak sağlıklaştırma çalışmasını yapan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, aynı sokak üzerinde bulunan ve yaklaşık 700 yıllık olduğu bilinen tarihi Musa Ballı Konağı’nın restorasyonuna başladı. Mimari özelliği ve yapısı ile adeta yıllara meydan okuyan bina son günlerde adeta yıkılmaya yüz tutmuştu. Bu anlamda yapının güçlendirilmesi, dış cephe restorasyonu ve çatı onarımı Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği Seyhan Belediyesi tarafından yapılacak.

Seyhan Belediyesi ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında yapılan protokol gereği onarım Seyhan Belediyesi tarafından yapılırken inşaatın Temmuz ayının sonunda tamamlanması planlanıyor.  Adana’ya gelen yerli ve yabancı turistler tarafından çokça bilinen konak son yıllarda dizi filmlerine de ev sahipliği yapıyordu.

Zemini Adana’nın tarihi dokusu üzerinde yükselen yapı Ramazanoğulları Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti izleri taşımaktadır.

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