Muş ve Sivas'tan sonra bu sefer de Konya

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Konya'da otobüs şarampole devrildi: 38 yaralı

KONYA, (DHA)- Konya'da buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi, kazada 38 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 04.30 sıralarında Konya- Afyonkarahisar karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Bedih Üzmelih'in kullandığı Has Turizm'e ait 31 GZ 369 plakalı yolcu otobüsü, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Üzmelih ile birlikte 38 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.  

Soruşturma sürüyor.

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