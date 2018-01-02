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02.01.2018 15:20

Murat Ülker Ülker hisselerini sattı

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Murat Ülker Ülker hisselerini sattı
Ülker markasının da sahibi olan Yıldız Holding, Ülker Bisküvi'deki 102.6 milyon adet hisseyi kendi bünyesindeki Pladis Foods Limited'e sattı.

Yıldız Holding, Ülker Bisküvi’de sermayenin yüzde 30’una denk gelen 102.6 milyon adet hisseyi 2 milyar lira karşılığında Pladis Foods Limited’e sattı. Son gerçekleşen satışla Pladis’in Ülker’deki hissesi yüzde 51’e çıktı. Pladis de, Yıldız Holding’e bağlı şirketlerden biri konumunda. Pladis, Yıldız Holding’in yüzde 100 iştiraki konumunda bulunuyor.

KAP’a Cuma akşamı yapılan açıklamaya göre, borsa dışında gerçekleşen alım işleminde pay başına fiyat 19.5 lira olarak belirlendi.

Açıklamada, Yıldız Holding’in söz konusu satış işlemini atıştırmalık kategorisindeki varlıklarını, hisselerinin tamamına sahip olduğu iştiraki Pladis bünyesinde toplama stratejisinin devamı olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Buna göre, Yıldız Holding Pladis vasıtasıyla, Ülker Bisküvi hisselerinin sahibi olmaya devam edecek.


 
Yıldız Holding, Aralık 2016’da da Ülker Bisküvi’nin yüzde 21’ine karşılık gelen 71.82 milyon adet hisseyi Pladis Foods Limited’a satmıştı. Son gerçekleşen satışla bu oran yüzde 51’e çıktı. Ülker hisseleri saat 11.10’da yüzde 0.61 düşüşle 19.55 liradan işlem görüyor.

Türkiye’nin önde gelen şirketlerden biri konumundaki Ülker Bisküvi A.Ş’nin iştiraki konumunda ise, Ülker Çikolata A.Ş Biskot Bisküvi A.Ş, Atlas Gıda Pazarlama A.Ş., Reform Gıda A.Ş, Godiva Belgium BVBA gibi çok sayıda şirket bulunuyor. Toplam 56 bin çalışanı bulunan Yıldız Holding’in 16 bin çalışanı ise Türkiye dışında.

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