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31.12.2017 18:10
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Murat Hazinedar'dan kumpas iddialarına ilişkin açıklama

Murat Hazinedar'dan kumpas iddialarına ilişkin açıklama
Beşiktaş Belediye Başkanı CHP'li Murat Hazinedar, Beşiktaş Belediyesi'ne hükümetin kumpas hazırlığı yaptığı iddialarına ilişkin konuştu.

Beşiktaş Belediye Başkanı CHP'li Murat Hazinedar,  Reina'daki terör saldırısında hayatını kaybedenleri anmak için düzenlenen törene katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın yaptığı açıklamalara ilişkin soru üzerine Hazinedar, "Söylenecek fazla birşey yok. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi  Genel Başkan Yardımcımız Bülent Tezcan gerekenleri söyledi. Tabii asıl olan hukukun, adaletin tecellisi. Sonuçta milletin iradesi her şeyin üstünde. Milletin iradesi kullanılırken diliyeceğimiz tek şey, adalet ve hukuktur. 2018'in barış, huzur, sevgi dolu geçmesini diliyorum. Hiç şüphesiz siyasette de millete yüzünü dönen ve siyasetin merkezine insanı ve milletimizi alan adaletli bir yıl diliyorum" dedi.  

BÜLENT TEZCAN NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP'li Beşiktaş Belediyesi ile ilgili yaptığı açıklamada iktidarı kumpas kurmakla suçlamş, "Bu iktidar kumpas hastalığına yakalanmış bir iktidardır. Bu iktidar kumpaslar iktidarıdır. Bir yeni kumpas da şimdi Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar üzerine kurulmaktadır. Belediye başkanlarımıza yönelik hesaplarını biliyoruz buna karşı kararlı mücadele yürüteceğiz" demişti.

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