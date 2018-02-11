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11.02.2018 16:55

Murat Başoğlu'ndan şaşırtan önlem

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Murat Başoğlu'ndan şaşırtan önlem
Sunucu Murat Başoğlu, skandal fotoğraflardan sonra evinin etrafını kale duvarı gibi ördü.

Öz yeğeni Burcu Başoğlu ile ilişki yaşayan sunucu Murat Başoğlu, skandal fotoğraflardan sonra evinde yaşayamaz oldu. Posta'nın haberine göre, Murat Başoğlu, kimse kendisini görmesin diye evinin etrafını duvarla ördü.

Sunucu Murat Başoğlu, evli olan öz yeğeni Burcu Başoğlu ile 29 Temmuz 2017’de, Bodrum’da teknede sevişirken görüntülenmişti. Murat Başoğlu ile 14 yıllık eşi Hande Bermek skandal sonrası 11 Eylül’de boşanmıştı. Ardından İstanbul-Beykoz’daki evlerini kapattılar. Bodrum-Gündoğan’daki yazlıklarında birlikte yaşamaya devam ediyorlar.

KÜFÜR VE TAŞ

Murat Başoğlu, Gündoğan’daki villasının önünden geçen kişilerin bakışları, hakaret ve küfürleri, camlara taş atmaları nedeniyle önlem aldı. Evin çevresini kale duvarı gibi ördürdü. Artık içerisi görünmüyor.

Murat Başoğlu kimse kendisini görmesin diye sabah çok erken saatlerde ya da gece yarıları dışarı çıkıyor. Murat Başoğlu ile Hande Bermek boşanmalarına rağmen birlikte yaşıyor.Burcu Başoğlu ise kayıplara karıştı.

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