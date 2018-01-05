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05.01.2018 17:20

Münir Özkul'un ardından ünlülerin mesajları

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Münir Özkul'un ardından ünlülerin mesajları
Türk sinemasının usta ismi, 'Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hoca'sı, Yeşilçam'ın 'Yaşar Usta'sı Münir Özkul 92 yaşında İstanbul'daki evinde yaşamını yitirdi.Münir Özkul, uzun yıllardır KOAH ve DEMANS hastalığı ile mücadele ediyordu

Yeşilçam'ın usta oyuncusu, Türk sinemasının efsanesi Münir Özkul'un vefat haberinin ardından art arda taziye mesajları geliyor. 

İşte o paylaşımlardan bazıları... 

 

 

 

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