Münir Özkul'un ardından ünlülerin mesajları

Yeşilçam'ın usta oyuncusu, Türk sinemasının efsanesi Münir Özkul'un vefat haberinin ardından art arda taziye mesajları geliyor.
İşte o paylaşımlardan bazıları...
Münir Özkul...— Tarkan (@tarkan) 5 Ocak 2018
Biz onu çok sevdik çok.
Başımız sağ olsun..
Nur içinde yatsın. pic.twitter.com/sM4T3wH6it
Kaybınla bir devir kapanmış oldu.. Çocukluğumuzun çok önemli bir parçası seninle birlikte gitti.. Kaç yaşında olursa olsun hele sevdiğimiz insanları kaybetmişsek her ölüm erken ölümdür... Nurlar içinde uyu büyük üstad... #münirözkul pic.twitter.com/sxx6PWHEM8— Ayşegül Aldinç (@AysegulAldinc) 5 Ocak 2018
Ailemizden biri, mahallemizin büyükleriydi onlar; iyiliği, güzelliği, sevgiyi, dostluğu, merhameti, vicdanlı olmayı, kimseye hakaret etmeden yaşamayı, sanatçılığın erdemini gösterdiler bütün bir topluma. Ruhun şad olsun değerli usta #münirözkul Yeriniz doldurulamaz ki... pic.twitter.com/JdRRNOoIam— Elif Şafak / Shafak (@Elif_Safak) 5 Ocak 2018
Ne güzel bir Türkiye idin sen..Sanki,dayım,amcam ölmüş gibi bir his bu! Işıklar içinde git.Dilerim ki Tanrım seni sevgiyle yanına alsın. #münirözkul pic.twitter.com/6RncyPdSGG— KIRAÇ (@AliTufanKirac) 5 Ocak 2018
Büyük usta Münir Özkul’u ,— Oğuzhan KOÇ (@oguzhankoc) 5 Ocak 2018
‘Mahmut Hoca’mızı kaybettik..
Hepimizin başı sağolsun..Mekanı cennet olsun.
Sinemamızın efsane ismi, değerli sanatçı Münir Özkul’un vefatından büyük üzüntü duydum. Kendisine Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.— Acun Ilıcalı (@acunilicali) 5 Ocak 2018
#MünirÖzkul— Ceyhun Yılmaz (@ceyhunyilmaz) 5 Ocak 2018
İyi olan ne varsa,
omuzlarına yüklediğimiz adam.
Kalpler attıkça,
sen de var olacaksın
♥️ pic.twitter.com/BntQRF4kyB
Belki de Münir Özkul ‘un o ders gibi, abartıdan uzak, doğal ve samimi oyunculuğu sevdirdi bir çok insana oyunculuğu.Hepimizin hayatına bir yerden dokunmuştur..Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun büyük ustanın.— Engin Altan Duzyatan (@eadksk) 5 Ocak 2018
"Bak beyim,sana iki çift lafım var. koskoca adamsın.Paran var,pulun var,her şeyin var.Binlerce kişi çalışıyor emrinde.Yakışır mı sana ekmekle oynamak?...Ama nasıl yakışmaz...Büyük patron,milyarder, para babası,fabrikalar sahibi...Sen mi büyüksün?HAYIR biz büyüğüz,biz”#MünirÖzkul— irfan Değirmenci (@degirmencirfan) 5 Ocak 2018
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