Münir Özkul'un ardından ünlülerin mesajları

Türk sinemasının usta ismi, 'Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hoca'sı, Yeşilçam'ın 'Yaşar Usta'sı Münir Özkul 92 yaşında İstanbul'daki evinde yaşamını yitirdi.Münir Özkul, uzun yıllardır KOAH ve DEMANS hastalığı ile mücadele ediyordu

Yeşilçam'ın usta oyuncusu, Türk sinemasının efsanesi Münir Özkul'un vefat haberinin ardından art arda taziye mesajları geliyor.

İşte o paylaşımlardan bazıları...

Münir Özkul...

Biz onu çok sevdik çok.

Başımız sağ olsun..

Nur içinde yatsın. pic.twitter.com/sM4T3wH6it — Tarkan (@tarkan) 5 Ocak 2018

Kaybınla bir devir kapanmış oldu.. Çocukluğumuzun çok önemli bir parçası seninle birlikte gitti.. Kaç yaşında olursa olsun hele sevdiğimiz insanları kaybetmişsek her ölüm erken ölümdür... Nurlar içinde uyu büyük üstad... #münirözkul pic.twitter.com/sxx6PWHEM8 — Ayşegül Aldinç (@AysegulAldinc) 5 Ocak 2018

Ailemizden biri, mahallemizin büyükleriydi onlar; iyiliği, güzelliği, sevgiyi, dostluğu, merhameti, vicdanlı olmayı, kimseye hakaret etmeden yaşamayı, sanatçılığın erdemini gösterdiler bütün bir topluma. Ruhun şad olsun değerli usta #münirözkul Yeriniz doldurulamaz ki... pic.twitter.com/JdRRNOoIam — Elif Şafak / Shafak (@Elif_Safak) 5 Ocak 2018

Ne güzel bir Türkiye idin sen..Sanki,dayım,amcam ölmüş gibi bir his bu! Işıklar içinde git.Dilerim ki Tanrım seni sevgiyle yanına alsın. #münirözkul pic.twitter.com/6RncyPdSGG — KIRAÇ (@AliTufanKirac) 5 Ocak 2018

Büyük usta Münir Özkul’u ,

‘Mahmut Hoca’mızı kaybettik..

Hepimizin başı sağolsun..Mekanı cennet olsun. — Oğuzhan KOÇ (@oguzhankoc) 5 Ocak 2018

Sinemamızın efsane ismi, değerli sanatçı Münir Özkul’un vefatından büyük üzüntü duydum. Kendisine Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. — Acun Ilıcalı (@acunilicali) 5 Ocak 2018

#MünirÖzkul

İyi olan ne varsa,

omuzlarına yüklediğimiz adam.

Kalpler attıkça,

sen de var olacaksın

♥️ pic.twitter.com/BntQRF4kyB — Ceyhun Yılmaz (@ceyhunyilmaz) 5 Ocak 2018

Belki de Münir Özkul ‘un o ders gibi, abartıdan uzak, doğal ve samimi oyunculuğu sevdirdi bir çok insana oyunculuğu.Hepimizin hayatına bir yerden dokunmuştur..Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun büyük ustanın. — Engin Altan Duzyatan (@eadksk) 5 Ocak 2018