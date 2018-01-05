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05.01.2018 17:20

Münir Özkul'un ardından bir acı haber daha

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Münir Özkul'un ardından bir acı haber daha
Kara haberler bugün bir biri ardına geliyor. Usta sanatçı Münir Özkul'un acı haberinin ardından renkli kişiliği ile tanınan mimar ve gazeteci Aydın Boysan da yaşamını yitirdi.

Mimar ve gazeteci Aydın Boysan organ yetmezliği sonucu bugün Ulus'taki evinde hayatını kaybetti.

Aydın Boysan, organ yetmezliği nedeniyle Ulus'taki evinde yaşamını yitirdi. Rize'nin Fındıklı ilçesinde doğan Aydın Boysan, 1939 yılında Pertevniyal Lisesi'ni, 1945'te Güzel Sanatlar Akademisi'ni (Mimar Sinan Üniversitesi'nin Mimarlık Bölümü'nü) bitirdi.

Boysan, mesleğini 1999'a kadar ara vermeden sürdürdü. Türkiye Mimarlar Odası'nın kurucuları arasında yer alan Boysan, oda bünyesinde yönetim kurulu üyesi, ilk genel sekreteri ve İstanbul şube başkanı oldu. 1957-1972 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde dersler de veren Boysan, ulusal ve uluslararası mimarlık yarışmalarında ödüller kazandı. Kendi kitaplarını basmak için Bas Yayınları'nı kuran Aydın Boysan, Hürriyet ve Akşam gazetelerinde de köşe yazıları yazdı.

AYDIN BOYSAN KİMDİR?

Aydın Boysan, İstanbul doğumlu olmasına karşın aslen Rizelidir. Öğretmen Nevreste Hanım ile muhasebeci Esat Boysan’ın oğludur.

1939 yılında Pertevniyal Lisesi'ni, 1945’te İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ni (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Mimarlık Bölümü’nü) bitirdi. Mesleğini 1999’a kadar ara vermeden sürdürdü.

Türkiye Mimarlar Odası’nın kurucuları arasında yer aldı; yönetim kurulu üyesi, ilk genel sekreteri ve İstanbul şube başkanı oldu. 1945 yılında başladığı mimarlık mesleğine 2000 yılına kadar fiilen devam eden Aydın Boysan, mimar olarak çalıştığı 55 yıl boyunca 1.5 milyon metrekare bina tasarlamıştır.

1957-1972 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde ders verdi. Ulusal ve uluslararası mimarlık yarışmalarında ödüller kazandı. Kendi kitaplarını basmak için Bas Yayınları’nı kurdu. Aralıksız olarak on yıl Hürriyet ve üç yıl Akşam gazetelerinde köşe yazıları yazdı.

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Aydın Boysan

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