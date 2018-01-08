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08.01.2018 11:00

Münir Özkul ile Tarık Akan aynı mezarlıkta

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Münir Özkul ile Tarık Akan aynı mezarlıkta
İstanbul'da 93 yaşında hayata veda eden Türk sinemasının duayen isimlerinden Münir Özkul için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi.

Teşvikiye Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Özkul’un cenazesi defnedilmek üzere Bakırköy Mezarlığı’na getirildi.Bakırköy’deki törene Bakırköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, Bakırköylü Sanatçılar Derneği Başkanı A.İlhan Gülek, Bakırköylü Sanatçılar ve sevenleri katıldı.

Aynı mezarlıkta 16 Eylül 2016’da aramızdan ayrılan Tarık Akan'ın da mezarı bulunuyor. Hababam Sınıfı’nın “Mahmut Hoca”sı Münir Özkul ile "Damat Ferit"i Tarık Akan aynı mezarlığa defnedilmiş oldu. 

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