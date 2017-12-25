  • BIST 111.765
  • Altın 156,127
  • Dolar 3,8076
  • Euro 4,5216
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara -1 °C
25.12.2017 22:30

Mumcu ailesinde sert ‘Perinçek’ tartışması!

»
Mumcu ailesinde sert ‘Perinçek’ tartışması!
Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu’nun akrabaları, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’le ilgili olarak Twitter üzerinden sert bir tartışma yaşadı.

Uğur Mumcu’nun oğlu Özgür Mumcu, Vatan Partisi lideri Perinçek’in "Atomu parçalayabilirler ama Türkiye'yi parçalayamazlar” ifadelerini Twitter’da paylaştı ve "Öcalan'ın çiçek çocukluğuyla sen parçalayamadıysan, hakikaten parçalanmaz. Partisi bölücülükten kapatılmış biri için çok iri konuşuyorsun çiçek sepeti” yorumunda bulundu.

 

Cumhuriyet gazetesi yazarı da olan Mumcu’nun yorumuna tepki gösteren amcası avukat Ceyhan Mumcu ise Perinçek’in Uğur Mumcu’nun arkadaşı olduğunu hatırlatarak, "Bölücü örgütün siyasi partisine verdiğin seçim desteği unutulmadı. Önce özeleştiri yap. Sonra bilgi ve tecrüben yetiyorsa babanın arkadaşı Perinçek'i bu konuda terbiyeli ve düzeyli eleştir” dedi.

Uğur Mumcu’nun kızı Özge Mumcu Aybars da amcasının tweet'ini alıntılayarak, "Aile büyüğümüz diye susmaya devam. Fazlasını ve detayları söylemek bize yakışmaz çünkü” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KHK ile ihraç edilen öğretmenin tiyatro oyunu yasaklandı25 Aralık 2017 Pazartesi 20:31
  • Eşofman giyenlerin zina yaptığını söyleyen öğretmene soruşturma25 Aralık 2017 Pazartesi 20:25
  • Mumcu ailesinde sert ‘Perinçek’ tartışması!25 Aralık 2017 Pazartesi 19:14
  • Gülen'in tecavüz zanlısı aile üyeleri artık yargı önünde25 Aralık 2017 Pazartesi 19:04
  • Beşiktaş'ta yılbaşı kutlamalarına izin yok25 Aralık 2017 Pazartesi 18:43
  • Kars'ta TIR kazası: 7 asker yaralı25 Aralık 2017 Pazartesi 18:39
  • Türk kuru yük gemisi karaya oturdu25 Aralık 2017 Pazartesi 18:20
  • 2018 için Zorunlu Trafik Sigortası fiyatı belli oldu25 Aralık 2017 Pazartesi 18:02
  • Cumhuriyet davasında ara karar açıklandı!25 Aralık 2017 Pazartesi 17:32
  • Çağlayan Vadisi'ndeki taş ocağının ÇED raporu yargıya taşındı25 Aralık 2017 Pazartesi 17:21
    • FOTO GALERİ
    • Evinin bahçesinde buldu, şok oldu!
    • Nehrin üzerinde yürüyen adamın numarası ifşa oldu
    • İsmet İnönü, çocukluğunun geçtiği konakta anıldı
    VİDEO GALERİ
    • Teröristlerin kaçış bölgeleri böyle bombalandı
    • CHP'li Budak: Terörü herkes istediği gibi yorumlayabilir
    • CHP Sözcüsü Tezcan AKP'yi topa tuttu: Diktatörlük peşindesiniz
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti