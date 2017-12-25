Mumcu ailesinde sert ‘Perinçek’ tartışması!

Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu’nun akrabaları, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’le ilgili olarak Twitter üzerinden sert bir tartışma yaşadı.

Uğur Mumcu’nun oğlu Özgür Mumcu, Vatan Partisi lideri Perinçek’in "Atomu parçalayabilirler ama Türkiye'yi parçalayamazlar” ifadelerini Twitter’da paylaştı ve "Öcalan'ın çiçek çocukluğuyla sen parçalayamadıysan, hakikaten parçalanmaz. Partisi bölücülükten kapatılmış biri için çok iri konuşuyorsun çiçek sepeti” yorumunda bulundu.

Öcalan'ın çiçek çocukluğuyla sen parçalayamadıysan, hakikaten parçalanmaz. Partisi bölücülükten kapatılmış biri için çok iri konuşuyorsun çiçek sepeti. https://t.co/zJxVQjifW3 — Özgür Mumcu (@ozgurmumcu) 25 Aralık 2017

Cumhuriyet gazetesi yazarı da olan Mumcu’nun yorumuna tepki gösteren amcası avukat Ceyhan Mumcu ise Perinçek’in Uğur Mumcu’nun arkadaşı olduğunu hatırlatarak, "Bölücü örgütün siyasi partisine verdiğin seçim desteği unutulmadı. Önce özeleştiri yap. Sonra bilgi ve tecrüben yetiyorsa babanın arkadaşı Perinçek'i bu konuda terbiyeli ve düzeyli eleştir” dedi.

Bölücü örgütün siyasi partisine verdiğin seçim desteği unutulmadı. Önce özeleştiri yap. Sonra bilgi ve tecrüben yetiyorsa babanın arkadaşı Perinçek'i bu konuda terbiyeli ve düzeyli eleştir. https://t.co/g5Lpc2yhVE — Ceyhan Mumcu (@ceyhanmumcu) 25 Aralık 2017

Uğur Mumcu’nun kızı Özge Mumcu Aybars da amcasının tweet'ini alıntılayarak, "Aile büyüğümüz diye susmaya devam. Fazlasını ve detayları söylemek bize yakışmaz çünkü” ifadelerini kullandı.