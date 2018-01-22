Mülteci çocuklar karne sevinci yaşadı

Tepebaşı Belediyesi ve İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı ortaklığında Tepebaşı bölgesinde yaşayan mülteci çocuklar için karne kutlama etkinliği düzenlendi.

Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe İran, Irak, Afganistan, Somali ve Suriyeli mülteci çocuklar ve aileleri yoğun katılım gösterdi. Etkinlikte çocuklar Altan Özdil’in seslendirdiği çocuk şarkıları ile dans ederek doyasıya eğlendi.

Burada bir konuşma yapan Başkan Ataç, “Eskişehir’de yaşayan mülteci kardeşlerimiz, hepimiz hoş geldiniz. Bu hem bizim için bir tanışma hem de çocuklarımızın karnelerini kutlama etkinliği oldu. Ben ve belediyemizdeki çalışma arkadaşlarım dünyadaki tüm savaşlara karşıyız çünkü bizim tek bir liderimiz vardır. O da Mustafa Kemal Atatürk. Kendisinin çok önemli bir lafı vardır, ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ diye. Biz de sonuna kadar bu sözün arkasındayız. Allah dünyada hiçbir millete savaş vermesin, yurtsuz kalmak kadar kötü bir şey yok. Türkiye sizlere kucağını açtı ve biz de çocukları çok seviyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşması 2 farklı dilde tercüme edilen Başkan Ataç katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı. Karne alan çocukların uyum sürecine motive edilmeleri için başlangıç olan etkinlikte daha sonra Başkan Ataç mülteci çocuklara hediyelerini takdim etti.

Mülteci çocuklar ve ailelerinin Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini ilettiği etkinlik çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

