'Mükerrer oy' tartışmasında gelişme! İnce'nin adaylığı konusu netleşti

CHP'de 36. Olağanüstü kurultayda 49 ismin Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'ye imza verdiği ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun devreye girmesi sonrasında 110 oyda kalan Muharrem İnce'nin adaylığı resmen ilan edilecek.



İŞTE YAŞANAN GELİŞMELER



CHP'nin 36. Olağan Kurultayı bugün Ankara Spor Salonu'nda başladı. Muharrem İnce'ye 165 delege imza verdi. 49 delegenin Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu'na imza verdiği ortaya çıktı.

MUHARREM İNCE'DEN İLK AÇIKLAMA



Yaşanan tartışmalar hakkında Habertürk TV'ye konuşan Muharrem İnce, "İmza ile ilgili bir sıkıntım yok. Bu iddialara şaşkınım" dedi.



KILIÇDAROĞLU'NDAN TALİMAT



Öte yandan CHP'li Hakkı Süha Okay, Kılıçdaroğlu'nun mükerrer imzaları Muharrem İnce'nin hanesine yazılmasını önerdiğini aktardı. Okay, bu bilgiyi Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresinden aldığını söyledi Veli Ağbaba da NTV canlı yayınıda "Kılıçdaroğlu'nun 49 imzayı bana değil İnce'ye yazılsın" talimatını verdiği açıkladı.



KILIÇDAROĞLU DEVREYE GİRDİ, İNCE'NİN ADAYLIĞI AÇIKLANACAK



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun devreye girmesi sonrasında 110 oyda kalan Muharrem İnce'nin adaylığı resmen ilan edilecek. İnce'nin 165 imza aldğı kabul edilecek, adaylığı 17:15 te açıklanacak.

İNCE'DEN SON AÇIKLAMA: "ALGI OPERASYONU YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Muharrem İnce gazetecilere yaptığı son açıklamada ise, "Orada yeterli sayıda imza vardır. O mükerrer imzalar neden bana yazılıyor, Kemal Bey'e yazılmıyor. Öyle bir şey olmaz. Algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar. Ben kurultayı aldım. Salonu gördüler, benim kurultayı alacağımı görüyorlar. Şuraya oynuyorlar; bak imzası bile yok, biz ona lütufta bulunuyoruz. Benim kimsenin lütfuna ihtiyacım yok. İmzalarını da geri çeksinler. İstemiyorum kimsenin imzasını. Yürekleri varsa çıksınlar salona, Muharrem İnce'ye imza verecek olanları sorsunlar, bakalım kaç katı görüyorlar. O kurultayı başlarına yıkar onların. "Kurultayı kazanamaz" gibi Ali Cengiz oyunları bunlar. Akşam sandıklar açılınca yeterli imza var mı yok mu görürsünüz.