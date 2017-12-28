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28.12.2017 12:05

Muhtarlarla yemekli buluşma

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Muhtarlarla yemekli buluşma
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve eşi Dilek Salman, Mahalle Muhtarları ve eşleri ile yemekte buluştu.2017 yılının değerlendirilmesinin yapıldığı yemekli toplantıda mahalle muhtarları ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Salman, Yalova Belediyesi tarafından muhtarlara yönelik hazırlanan araç tanıtım kartlarını verilen yemek sonrasında mahalle muhtarlarına takdim etti.
2017 yılı boyunca her ay düzenli bir şekilde muhtarlarla bir araya geldiklerini belirten Başkan Salman; “ Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar muhtarlarımızla koordineli bir şekilde çalıştık. Özellikle 2017 yılı içinde bu çalışmalarımızı daha sık bir hale getirerek “birlikte yöneteceğiz sevgiyle büyüteceğiz” sözünden yola çıkarak daha da pekiştirdik. Sizlerle olan bu çalışmaların meyvelerini ise halkımızın olumlu tepkileriyle karşılaştık. Bu günlere el ele, gönül gönüle vererek geldik. 2018 yılı içinde de çalışmalarımızı yine sizlerle birlikte sürdüreceğiz. Birlik ve beraberlik içinde yaptığımız çalışmalarda bize verdiğiniz destekten dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Yeni yılın hepimize sağlık, mutluluk ve başarılar getirmesini diliyorum” dedi. 


 

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