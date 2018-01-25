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25.01.2018 18:15

Muhtarlar, silah altına alınmak için dilekçe verdi

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Muhtarlar, silah altına alınmak için dilekçe verdi
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde,70 mahalle muhtarı ve bir grup genç, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'na katılmak için Askerlik Şubesi'ne başvurdu.

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)-  Zeytin Dalı Harekâtı'nda gönüllü olarak görev almak isteyen 70 mahalle muhtarı ve bir grup genç, ellerinde zeytin dalı ve Türk bayraklarıyla Askerlik Şubesi'ne gitti. Kalabalık, silah altına alınmak istediklerini söyleyip Askerlik Şubesine dilekçe verdi. Muhtarlar Derneği Başkanı ve Kayabaşı Mahallesi Muhtarı Ekrem Durmaz, şöyle dedi:

"İslahiye ile sınır olan ve PKK'nın devamı PYD, YPG terör örgütünün kontrolündeki Afrin'e yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nı muhtarlar olarak destekliyoruz. Türkiye; bu harekâtla dünyaya önemli mesaj vermektedir. İslahiye'de yaklaşık 20 bin Müslüman Suriyeli bizlerin kardeşi ve misafiridir. Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden teröristlere gerekli cevabı veren Türk Silahlı Kuvvetleri'ni can-ı gönülden kutluyoruz. Mehmetçiğimize rabbim zafer nasip etsin. İslahiyeli muhtarlar olarak halkımızla birlikte ihtiyaç duyulduğu an silahlı kuvvetlere katılmaya hazırız."
 

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