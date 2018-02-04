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04.02.2018 16:30

Muharrem İnce’den ‘mükerrer imza’ açıklaması

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Muharrem İnce’den ‘mükerrer imza’ açıklaması
CHP'de dünkü başkanlık seçiminde yaşanan mükerrer imza tartışmasıyla ilgili olarak Muharrem İnce'den yeni açıklamalar geldi.

İnce, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "127 yeterli imzayı bulamadı, aday olması için 49 imza bağışlıyorum dediğiniz kişi 447 oy aldı. Partide kurduğunuz bu korku düzeniyle mi Türkiye’ye özgürlük getireceksiniz?" ifadelerini kullandı.

CHP’nin 36. Olağan Kurultayı’nda yaşanan mükerrer imza tartışmasıyla ilgili olarak, Muharrem İnce’den yeni bir açıklama geldi. Sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan İnce, şu açıklamalarda bulundu:

Sözde mükerrer 49 imzayı lütuf göstererek bana bağışlayanlar imzasını aldığı 291 delegenin oyunu alamadı. Kendi partinizin delegesinden imza alıp oy alamıyorsanız milletten nasıl oy alacaksınız?

MUHARREM İNCE: PARTİDE KURDUĞUNUZ BU KORKU DÜZENİ…

127 yeterli imzayı bulamadı, aday olması için 49 imza bağışlıyorum dediğiniz kişi 447 oy aldı. Partide kurduğunuz bu korku düzeniyle mi Türkiye’ye özgürlük getireceksiniz?

Sokakta varız, örgüt tabanında varız, gönüllerde varız, onun için bu haklı mücadelemize devam edeceğiz.

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