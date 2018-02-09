  • BIST 113.590
  • Altın 161,774
  • Dolar 3,8264
  • Euro 4,6811
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
09.02.2018 19:50

Muharrem İnce'den kurultay sonrası yeni hamle

»
Muharrem İnce'den kurultay sonrası yeni hamle
CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, bir hafta sonra CHP Genel Merkezi'ne parti içi tüzük değişikliği teklifi sunacağını belirterek, "Tüzük değişikliği teklifini 100 bin CHP'linin imzasıyla sunacağım" dedi.

DHA - CHP Yalova Milletvekili İnce, cuma namazını Adapazarı merkezdeki Orhan Camii'nde kıldı. İnce, namaz sonrasında, cami bahçesinde ilçe sakinleriyle çay içerek, sohbet etti. CHP'li İnce, sohbet ettiği bir Adapazarılının paltosunu beğendiği için üzerine giyerek, denedi.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ

DHA'nın haberine göre, İnce, daha sonra CHP Sakarya İl Başkanlığı'nın önündeki parkta partililere seslendi. Bankın üzerine çıkarak, konuşan CHP'li İnce, 3 maddelik parti içi tüzük değişikliği teklifini parti genel merkezine sunacağını belirtip, şunları söyledi:

"Sakarya'dan açıklamış olayım bunu, parti yönetiminden bekliyorum; çünkü CHP'yi umut yapmak, umutları yeniden yeşertmek 80 milyona fayda sağlayacaktır. 1 hafta 10 gün bekliyorum. CHP'de tüzük değişikliği önerimi 100 bin CHP'linin imzasıyla yapacağım. 1 milyon 300 bin üyemiz var. 100 bin CHP'liden önümüzdeki günlerde başlayacağım toplamaya. 3 önerim var. Birincisi, cumhurbaşkanı adayımızı 1 milyon 300 bin üye seçsin; sandığı koyalım, onlar seçsin. İkincisi, imza rezaletini bitireceğiz. Bana yapılan imza rezaletini bitireceğiz. Üçüncü öneri de 2 seçimde partiyi 1'inci parti yapamayan başkan istifa edecek. Bunları CHP'nin tüzüğüne yerleştirdiğimizde 80 milyonun gönlüne gireceğiz. Enerjimden, duygularımdan hiçbir şey kaybetmedim, bunu başaracağız."

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AKP'li belediyeler cemaatlere çalışmaya devam ediyor09 Şubat 2018 Cuma 16:38
  • Erdoğan'ın açtığı tazminat davasında flaş gelişme!09 Şubat 2018 Cuma 16:17
  • Gözaltı kararı verilen HDP'li Kemalbay'dan ilk açıklama09 Şubat 2018 Cuma 15:38
  • AKP'deki İstanbul depremine CHP İstanbul'dan ilk yorum09 Şubat 2018 Cuma 15:05
  • Bürokrat operasyonunun ardından o bakan çıktı!09 Şubat 2018 Cuma 14:57
  • Erdoğan- Karamollaoğlu görüşmesi başladı09 Şubat 2018 Cuma 14:36
  • Veli Ağbaba'dan Ekmeleddin İhsanoğlu yorumu09 Şubat 2018 Cuma 13:50
  • AKP'li vekilden Sakarya'ya Gazi unvanı verilsin talebi09 Şubat 2018 Cuma 13:43
  • Akşener'den flaş ikinci tur iddiası: Erdoğan ikinci turda...09 Şubat 2018 Cuma 13:43
  • Bayram Şenocak kimdir?09 Şubat 2018 Cuma 13:38
    • FOTO GALERİ
    • Ünlü çiftin yeni evinin kirası dudak uçuklattı
    • Ünlü çift sokakta aşka geldi
    • Abdi İpekçi Spor Salonu yıkıldı: İşte son hali
    VİDEO GALERİ
    • Kaybedenler Kulübü Yolda'dan ateşli sahneler!
    • Sefa Doğanay'dan kopartan Canan Karatay taklidi
    • Afrin'deki hedefler ÇNRA ile vuruluyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti