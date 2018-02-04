Muharrem İnce'den kurultay sonrası ilk mesaj: Haklı mücadelemize devam edeceğiz

CHP 36. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu karşısında aday olan ve 447 oy alan Muharrem İnce, kurultayın ardından ilk mesajını verdi.

CHP 36. Olağan Kurultayı'nda dün yapılan oylamada 447 oy alan Muharrem İnce, 790 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu karşısında ikinci kez genel başkanlık yarışını kaybetti.

Kurultayda 'mükerrer imza' tartışması nedeniyle CHP yönetimine sitem eden İnce, kurultayın ardından ilk açıklamasını Twitter adresinden yaptı.

"Mücadeleye devam" mesajı veren İnce'nin paylaşımları şöyle:

"Sözde mükerrer 49 imzayı lütuf göstererek bana bağışlayanlar imzasını aldığı 291 delegenin oyunu alamadı. Kendi partinizin delegesinden imza alıp oy alamıyorsanız milletten nasıl oy alacaksınız? 127 yeterli imzayı bulamadı, aday olması için 49 imza bağışlıyorum dediğiniz kişi 447 oy aldı. Partide kurduğunuz bu korku düzeniyle mi Türkiye’ye özgürlük getireceksiniz? Sokakta varız, örgüt tabanında varız, gönüllerde varız, onun için bu haklı mücadelemize devam edeceğiz."