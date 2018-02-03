Muharrem İnce'den kurultay öncesi mesaj

CHP Genel Başkan adayı Muharrem İnce, kurultay öncesi salona gelmeden bu fotoğrafı paylaştı.

CHP’nin ‘Adalet ve Cesaret’ temalı 36’ncı Olağan Kurultayı’na katılmak için partililer sabahın erken saatlerinde salonu doldurdu. Ankara Spor Salonunda saat 10.00,’da başlayacak.



Yalova Milletvekili - CHP Genel Başkan adayı Muharrem İnce, kurultay öncesi eşi Ülkü İnce oğlu Salih Arda İnce ve gelini İriy Göknil Işıklar ile selfie yaparak, "Günaydın Biz hazırız Siz büyük bir değişime hazır mısınız?" mesajını paylaştı.