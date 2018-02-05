Muharrem İnce'den AKP'ye çok sert 'kurultay' yanıtı

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan adayı olan Muharrem İnce, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

GERÇEK GÜNDEM - CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan adayı olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, kurultayda yaşanan "mükerrer oy" tartışması hakkında açıklamalarda bulunan AKP'lilere cevap verdi.

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CHP'li İnce, Erdoğan'ın 'Saray Darbesi' Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun görevinden istifa ettirilmesi, başta Kadir Topbaş ve Melih Gökçek gibi belediye başkanlarının Erdoğan operasyonu ile tasfiye edilmesine göndermede bulundu.



Muharrem İnce'nin Twitter hesabından yaptığı açıklaması şöyle:



"Kurultayımızda Genel Merkez Yöneticilerinin ve Divan Başkanının sebep olduğu rezalete dair yorum yapan ve sevinen AKP’liler önce kendinize bakın! Saray darbesiyle nasıl Genel Başkan değiştirdiğinizi, Belediye Başkanlarını emirle nasıl istifa ettirdiğinizi hatırlayın.

Biz demokrasi mücadelesini sadece partimizin içinde değil bütün siyasi partilerde ve ülkemizde demokrasi olsun, özgürlük olsun diye veriyoruz. Demokrasi tramvayından inenlerin bizim demokrasi mücadelemizden kendilerine pay çıkarmaya çalışması yüzsüzlüktür. " dedi.

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Kurultayımızda Genel Merkez Yöneticilerinin ve Divan Başkanının sebep olduğu rezalete dair yorum yapan ve sevinen AKP’liler önce kendinize bakın! Saray darbesiyle nasıl Genel Başkan değiştirdiğinizi, Belediye Başkanlarını emirle nasıl istifa ettirdiğinizi hatırlayın. — Muharrem İNCE (@vekilince) 5 Şubat 2018