Muharrem İnce: Kazanmak zorundayız

CHP’nin 4 gün sonra yapacağı 36’ncı Olağan Kurultayı’nda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısında aday olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, önemli açıklamalarda bulundu.

CHP’nin 4 gün sonra yapacağı 36’ncı Olağan Kurultayı’nda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısında aday olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce "Atatürk ile sorunu olmayanla çalışırım" diyerek, "Değişim olmazsa umutsuzluk olacak. Kampanyalarda çok zorlanacağız. Ülkenin geleceği ile ilgili yenileşme talebi bu. Parti içi bir rekabet değil. Toplumu, cumhuriyeti düşünerek değişim ihtiyacının olduğunu söylüyorum" ifadesini kullandı.

Dokunulmazlıklar konusunda "CHP'nin tavrını beğenmiyorum" diyen ince, "CHP yönetimi ‘Evet' oyu verdi. Çünkü HDP ‘hayır' diyordu. Hayır dersek HDP ile aynı çizgiye düşeriz diye korktular. Böyle bir siyaset yapma biçimi yok" eleştirisinde bulundu.

Sözcü'den Başak Kaya'nın sorularını yanıtlayan Muharrem İnce'nin açıklaması şöyle:

"Kazanmak zorundayız"

– Genel başkanlığa aday olmanızın gerekçeleri nedir?

Türkiye bir yol ayrımında. Ya kazanacağız ya da kaybedeceğiz. Bu kurultay Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve kişilerin kurultayı değil. Kurultayın delegeleri de sadece CHP'nin delegeleri değil, 80 milyonun ve Cumhuriyet'in delegeleri. Önümüzde üç seçim var. Kazanmak zorundayız. Mazeret üretme lüksümüz de yok. Türkiye'ye karşı sorumlu olan delegelerimizin ‘il başkanımız, belediye başkanımız böyle istedi' gibi gerekçeleri olamaz. Cumhuriyetimizin geleceği tehlikedeyse bizlerin hiçbir önemi yok. Bunun için kutuplaşmış bir Türkiye'de büyük uzlaşmayı gerçekleştirmek için adayım.

– Ülke için nasıl kaygılar taşıyorsunuz?

Birlikte yaşama arzusunu kaybetmek üzereyiz. Cumhuriyetçi, kamu anlayışı temelinde büyük uzlaşmayı yeniden kurmamız lazım. Bunun için de yenilenmek durumundayız. Zamanında yenilenemeyenlerin gereğini yapamayanların kaderi dağılmaktır, parçalanmaktır. Bu kaderi tersine çevirmek için ben adayım. Türkiyemizi, cumhuriyetimizi, demokrasimizi, özgürlüklerimizi yeniden kazanmak için hatalarımızı onarmak için ve daha iyisini yapmak için adayım.

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