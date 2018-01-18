Muharrem İnce adaylık kararını verdi

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin CHP Genel Başkan adaylığı için kararı belli oldu.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP Genel Başkan adayı olacağını açıkladı.

Muharrem İnce’nin CHP Genel Başkan adayı olacağı bugün haber kanalları ve gazetelerde iddia edildi. Bunun üzerine Odatv, Muharrem İnce’ye ulaşarak bu iddiaları sordu.

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PAZARTESİ GÜNÜ ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAK



Muharrem İnce, “Pazartesi günü saat 12.00’da açıklama yapacağım” dedi. Genel Başkanlık için aday olup olmayacağı şeklindeki soruya ise, İnce, “Tabi. Adaylığımı açıklayacağım” ifadelerini kullandı.