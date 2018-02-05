Muazzez Abacı'ya büyük şok!

Usta sanatçı Muazzez Abacı, "Sezen'imin Şarkıları" albümünün 3 gün önce Hintli dijital korsanlar tarafından Youtube’a yüklenmesiyle şoke oldu.

Usta sanatçı Muazzez Abacı, bugün resmi olarak satışa çıkan "Sezen'imin Şarkıları" albümünün 3 gün önce Hintli dijital korsanlar tarafından Youtube'a yüklenmesiyle şoke oldu.

Albümü bekleten dijital mağazalardan şarkıları çeken korsanların yayını üzerine harekete geçen yapım şirketi, hem yayınları durdurdu hem de hukuki girişimde bulundu.

Muazzez Abacı'nın merakla beklenen albümünde; Sezen Aksu, Ferman Akgül ve Serkan Kaya gibi ünlü isimlerle düetler yer alıyor. (Habertürk)