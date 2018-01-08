MTV hesaplama robotu: Zamlı fiyatlar ne kadar?

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden online olarak ödenebilecek olan MTV zamlı fiyatlar merak ediliyor. Haberimizde bulunan linkten MTV hesaplama işleminizi yapabilir ve online olarak Motorlu Taşıtlar Vergisini ödeyebilirsiniz.

MTV hesaplama nasıl yapılır, ne kadar vergi ödeyeceğim aramaları Google'da popüler oldu. MTV zammı ne kadar? MTV ilk taksit ödemesi, GİB internet sitesinden yani intvd.gib.gov.tr adresinden kredi kartı ve banka kartı ile yapılabiliyor. Motorlu Taşıtlar Vergisini ayrıca GİB mobil uygulamasından veya anlaşmalı bankalardan ve mobil uygulamalarından ödeyebilirsiniz. İşte MTV hesaplama, ödeme ve detaylar…

2018 MTV ORANLARI, MTV NE KADAR OLDU?

MTV ne kadar oldu? Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (Torba Yasa) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için uygulanacak oran, bin 300 cc altındaki araçlar için yüzde 15, bin 300 cc üstündeki araçlar için yüzde 25 olacak. MTV bin 300 cc ve aşağısı araçlar için fiyatı 40 bin TL'yi aşmayanlarda 743 TL, fiyatı 40 ila 70 bin TL arasında olanlarda 817 TL, fiyatı 70 bin TL'yi aşanlarda 892 TL olarak uygulanacak.

2018 MTV HESAPLAMA VE ÖDEME SAYFASI

31 Aralık 2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen araçlar için MTV hesaplamasında taşıt değerine bakılmayacak. Bu araç sahipleri MTV’yi araçlarının motor hacmine göre ödeyecek.

HANGİ ARAÇ NE KADAR MTV ÖDEYECEK?

Buna göre, MTV 1300 cc ve aşağısı araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda 892 lira olarak uygulanacak.

MTV, 1300 cc-1600 cc arası araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) bin 294 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda bin 423 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda bin 553 lira olacak.

MTV, 1601 cc-1800 cc arası araçlar için fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 2 bin 512 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 2 bin 741 lira;

1801 cc-2000 cc arası araçlar için fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 3 bin 957 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 4 bin 317 lira;

2001 cc-2500 cc arası araçlar için fiyatı 125 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 5 bin 936 lira, fiyatı 125 bini aşanlarda 6 bin 476 lira olarak uygulanacak.

MTV, 4001 cc ve yukarısı araçlar için, fiyatı 475 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 32 bin 431 lira, fiyatı 475 bini aşanlarda 35 bin 379 lira olacak.