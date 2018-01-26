Moskova'da kritik Afrin toplantısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afrin'deki durumu değerlendirmek için Rusya Güvenlik Konseyi'ni topladığı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Afrin'deki durumu görüşmek için Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi'yle bir toplantı yaptığı duyuruldu.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'un yaptığı açıklamada, Vladimir Putin ve kurmaylarının Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında Afrin'deki son durumu masaya yatırdığı ve Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendirdiklerini belirtti.

Peskov ayrıca Putin'in Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin Güvenlik Konseyi'ne bilgi verdiğini söyledi.