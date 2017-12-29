  • BIST 114.736
  • Altın 158,466
  • Dolar 3,7910
  • Euro 4,5474
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
29.12.2017 16:50

'Mor Beyin’ mağduru AKP'li vekil: Bir tek Muharrem İnce...

»
'Mor Beyin’ mağduru AKP'li vekil: Bir tek Muharrem İnce...
'ByLock’u kullanmak ve ‘Silahlı terör örgütü’ üyeliği suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan AK Parti Yalova eski Milletvekili Şükrü Önder, ‘Mor Beyin’ mağduru olduğu ortaya çıkınca dün akşam tahliye edildi.

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’da FETÖ’nün şifreli haberleşme programı 'ByLock’u kullanmak ve ‘Silahlı terör örgütü’ üyeliği suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan AK Parti Yalova eski Milletvekili Şükrü Önder, ‘Mor Beyin’ mağduru olduğu ortaya çıkınca dün akşam Kandıra Cezaevi’nden tahliye edildi.

Cuma namazını kılmak üzere bugün Yalova Merkez Camii’ne gelen eski Milletvekili Şükrü Önder, gazetecilere, "Bir yanlışlık olduğunu zaten düşünüyordum. Yanlışlık düzeltildi, ben o kanaatteyim. Ama benim gibi gadre uğrayan bir sürü insan var. İnşallah peyder pey onların durumlarının da düzeltileceğine inanıyorum. Beni sevenlerle beraber olmak kadar güzel bir şey yok. Herkese selam ve saygı” dedi.

CHP’Lİ MUHARREM İNCE’YE TEŞEKKÜR ETTİ

Önder, kendisini bu süreçte destekleyenlere de teşekkür etti. İlk ve tek ziyaretçisinin CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin olduğunu anlatan Önder, “Beni destekleyen bu olayda olumlu tavır koyan bir sürü hemşerimiz var. Onlara da yürekten teşekkür ediyorum ama öncelikle ve özellikle Muharrem İnce’ye çok teşekkür ediyorum. İlk ziyaretime gelen kişi oldu. Hatta; ilk ve son ziyaretçi diyelim. Kendisine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Cezaevinden tahliye edildikten sonra Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün telefonla arayarak kendisine ‘Geçmiş olsun’ dileklerini ilettiğini söyleyen Önder, “Ankara’da kendisini ziyaret edeceğim. Yaşadığım konularla ilgili bilgilendirme yapmak istiyorum. O da Ankara’ya beklediğini söyledi. Hayırlısı olsun” dedi. Cuma namazını kılmak üzere Yalova Merkez Camii’ne gelen Önder’e tanıdıkları ve çok sayıda kişi de sarılarak ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

AK Parti'den 2002-2007 yılları arasında Yalova milletvekili olan emekli 1'inci sınıf Emniyet  Müdürü Şükrü Önder, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı iddiasıyla 22 Haziran 2017 tarihinde tutuklandı. Önder, Yalova Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 29 Kasım 2017 tarihindeki karar duruşmasında 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Önder, telefonlara ‘ByLock izi’ bırakan ‘Mor Beyin’ aplikasyonunun tespiti ardından dün akşam bulunduğu Kandıra F Tipi Cezaevi’nden tahliye edildi.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Suriye sınırına askeri sevkiyat29 Aralık 2017 Cuma 14:48
  • İstanbul'da öldürülen iki kardeş, Tunceli'de toprağa verildi29 Aralık 2017 Cuma 14:41
  • İzmir'de yılbaşı öncesi bin polisle denetim29 Aralık 2017 Cuma 14:40
  • Sınıf arkadaşını öldüren lise öğrencisine 15 yıl hapis cezası29 Aralık 2017 Cuma 14:36
  • Duruşmadan çıkan avukata yumruklu saldırı29 Aralık 2017 Cuma 13:37
  • Yılbaşı öncesi üniversite içine asıldı29 Aralık 2017 Cuma 13:13
  • İstanbul'da çıkan çatışmadan acı haber29 Aralık 2017 Cuma 13:10
  • Afgan kadın subaylar eğitimlerini tamamladı29 Aralık 2017 Cuma 13:09
  • ABD vizesinde ilk adım: Salı gününe 500 vize randevusu!29 Aralık 2017 Cuma 12:56
  • Efsane pilot Schumacher'dan kötü haber!29 Aralık 2017 Cuma 12:14
    • FOTO GALERİ
    • Uludağ, yılbaşında yabancıların gözdesi
    • Gazeteci Buket Aşçı Güler son yolculuğuna uğurlandı
    • Dünyanın en korkutucu 10 turistik yeri
    VİDEO GALERİ
    • CHP'li vekil: Aziz Bey artık aday olmayacak
    • Maymun kuyumcuyu soydu...
    • Sadık köpek saatlerce sahibini bekledi
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti