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06.02.2018 13:40

Modern Çağın Mozart’ı İstanbul’da konser verdi

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Modern Çağın Mozart’ı İstanbul’da konser verdi
Klasik müzik ve deneysel müziğin yaşayan en önemli temsilcilerinden piyanist Ludovico Einaudi, İstanbul’da müzikseverlerle buluştu.

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde dün akşam verdiği konserde klasik müzik, rock ve elektronik müziği harmanlayan Ludovico Einaudi, izleyiciden büyük alkış aldı. Biletlerin kısa sürede tükenmesi nedeniyle İstanbul’daki konser sayısı ikiye çıkarılan Einaudi, bu akşam da aynı yerde performans sergileyecek.

"Modern Çağın Mozart'ı" olarak anılan Ludovico Einaudi, 1996 yılında solo performanslarından oluşan ilk koleksiyonunu yayımladıktan sonra Avrupa’nın en çok satan piyanist ve bestecilerinden biri haline geldi. Özellikle, “Eden Roc” ve “I Giorni” albümleriyle müzik dünyasının beğenisini toplayan İtalyan sanatçı, uzun yıllar boyunca listelerin üst sıralarındaki yerini korudu.

“This is England”, “The Intouchables” ve “Mommy” gibi birçok sevilen filmin müziklerine de imza atan Einaudi, “Una Mattina”, “Diario Mali” albümlerinin ardından, 7’nci stüdyo albümü “Divenire” için Liverpool Kraliyet Filarmoni Orkestrası’yla yaptığı işbirliğiyle dikkatleri üzerine çekti. 2009 yılında yayımlanan “Nightbook” ile minimalist elementlere ağırlık veren müzisyen, 2013 yılında Verona yakınlarında bir manastırda kaydettiği albümü “In a Time Lapse”i sevenleriyle buluşturdu. Einaudi’nin Antik Yunan felsefesinden, elementlerden, Kadinsky’den, sanatın manevi unsurları ve sorumluluklarından izler barındıran son albümü “Elements” ise, sanatçının birlikte çok uzun ve nitelikli zaman geçirdiği Berio’ya bir saygı duruşu niteliği taşıyor.

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