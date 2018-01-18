Model'den ayrılan Fatma Turgut'tan hayranlarına müjde

Model grubu ile yollarının ayrılmasından sonra kariyerine solo olarak devam eden Fatma Turgut'tan hayranlarına yeni şarkı müjdesi: 'Aşk Tadında'

Türk rock müziğinin güçlü kadın yorumcularından Fatma Turgut, ilk solo şarkısı 'İlkbaharda Kıyamet' ile yoluna tek başına da güçlü bir şekilde devam edeceğinin ilk sinyallerini vermişti.

Aradan geçen zaman içinde şarkı yazarlığını da geliştirmek için çalışmalar yapan Fatma Turgut, ilk kez söz ve müziği kendisine ait yepyeni bir şarkı ile karşımıza çıkıyor. 'Aşk Tadında' adındaki şarkıyı 'Demir Demirkan ile birlikte kaydeden sanatçı, şarkının klibinde ise son günlerin popüler klip yönetmeni 'Bedran Güzel' ile çalıştı. 2 gün süren çekimde Turgut'a, Söz dizisinden tanıdığımız 'Aytaç Şaşmaz' ve 'Ece Begüm Yücetan' eşlik etti.

GNL / DMC etiketiyle yayınlanacak şarkı sonrası konserlere de tam gaz devam edecek Fatma Turgut, ilk solo albümünün hazırlıklarını da sürdürüyor.