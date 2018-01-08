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08.01.2018 11:00

MİT'çi yarbay: En son Mart 2017'de görüştük

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MİT'çi yarbay: En son Mart 2017'de görüştük
FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturmada önce gözaltına alındı.

FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturmada önce gözaltına alındı. İtirafçı olunca serbest bırakılan emekli Yarbay Yaşar Kalkan, emekliliğinden önce bir süre Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ve MİT Müşterek İstihbarat Koordine Merkezi'nde görev yaptı.

ATATÜRKÇÜYMÜŞ…

Sözcü’den Asuman Aranca’nın haberine göre; son görev yeri Şırnak 23. Tümen Komutanlığı'ndayken, darbe girişiminden 14 gün sonra emekli olan Kalkan örgütle en son 2017 Mart'ında görüştüğünü itiraf etti. Yaşar Kalkan şunları söyledi:

“FETÖ ile Harp Okulu'ndan sınıf arkadaşım olan Enes kod isimli T.A. sayesinde 2000'de irtibat kurdum. Ankara'da T.A. bana ‘dürüst, dini bütün arkadaşlarım var, bunlarla seni tanıştırmak istiyorum' dedi. ‘Hamdi' ve ‘Faruk' kod adını kullanan abilerle görüşmeye başladım. Yapı içerisinde ‘Enver' kod adını kullandım. 2006'da Ankara teknik istihbarat dairesinde görevdeyken, yoğun ısrarları sonucunda adını “Nail” (üst düzey mahrem imamlardan) olarak bildiğim kişinin evinde buluştuk. Nail'e Atatürkçü bir görüşe sahip olduğumu ve cemaatle ilgimin olamayacağını ifade ettim. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Nail ile uzun süre görüşmedik. 2017 Mart ayında Nail isimli şahsın eşi evime çat kapı geldi. Nail'in site dışında beni beklediğini söyledi. Ona darbe ile bir irtibatının olup olmadığını sordum, inkar etti. Bu yapıdan ne kadar kaçmak istesem de bir şekilde benimle irtibat kurdular. Araya zaman girse de peşimi bırakmadılar. En son Mart 2017'de görüştük.”

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