MİT Tırları davasında o talep reddedildi

Gazeteci Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül ile CHP'li Milletvekili Enis Berberoğlu'nun duruşması 14 Mart'a ertelendi.

Ümit TÜRK - İstanbul, (DHA) MİT TIR'larının durdurulması görüntülerinin yayınlamasına ilişkin gazeteci Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül ile CHP'li Milletvekili Enis Berberoğlu'nun “Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım etme" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Duruşma 14 Mart'a ertelenirken mahkeme Gül, Dündar ve Enis Berberoğlu'nun avukatlarının MİT TIR'larına ilişkin görülen diğer dava dosyalarının sonuçlanmasının bekletici mesele yapılması talebini reddetti.