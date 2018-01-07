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07.01.2018 22:40

Mısır'la ilgili flaş iddia: Kudüs oylaması sırasında...

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Mısır'la ilgili flaş iddia: Kudüs oylaması sırasında...
NYT’nin haberinde Mısırlı bir istihbarat subayının ünlü sunucuları arayarak Kudüs’süz bir Filistin için halkı ikna etmelerini istediği öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararının Arap ülkeleri arasında bölünmeye neden olduğu tartışılırken, New York Times’ın (NYT) haberinde Birleşmiş Milletler’deki Kudüs oylaması sırasında Mısırlı yetkililerin, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararını dolaylı yollardan kabul ettiği iddia edildi. Kahire’den gelen açıklamada iddialar yalanlandı.

Gazetenin elde ettiği ses kayıtlarına dayandırdığı haberine göre BM’de ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararının oylaması sırasında Mısır istihbarat subayı Yüzbaşı Eşref el Holi’nin ülkenin ünlü talk show sunucularına, kamuoyunu “Kudüs’ten arındırılmış” bir Filistin’e hazırlamaları yönünde telkinde bulunduğu telefon kayıtları yayımlandı. Buna göre “Bütün Arap kardeşlerimiz gibi biz de kamuoyu önünde Trump’ın kararını kınayacağız” diyen El Holi, İsrail ile gerginliğin Mısır’ın ulusal çıkarlarına aykırı düştüğünü söylüyor. Yayımlanan kayıtlara göre “Ne farkı var ki, ha Kudüs ha Ramallah” sözleriyle Filistinlilerin Ramallah’la yetinmesi gerektiğini savunan yüzbaşı sunuculardan “seyircileri durumu kabullenmeye ikna etmelerini” istiyor.

‘Asıl suçlu Katar’

Haberde söz konusu kayıtları doğruladığı söylenen sunucu Azmi Megahed ve aynı zamanda milletvekili de olan programcı Said Hassasin’in de yüzbaşının görüşlerini onayladığı vurgulandı. Kayıtlara göre Megahed’den İsrail’le asıl gizli ilişkileri olan ülkenin Mısır değil Katar Emiri Temim bin Hamad el Sani olduğunu söylemesini isteyen el Holi’ye sunucunun yanıtı “Zevkle efendim. Gelecek bölümde bunu da eklerim” şeklinde olmuş. Mısır hükümeti’nden yapılan açıklamada ise haberde bahsedilen isimlerin talk show sunucusu olmadığına, Yüzbaşı Eşref el Holi’nin bu kisimleri arayan kişi olduğuna dair kanıt bulunmadığı savunuldu.

Daha önce Avrupalı diplomatlar, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı kaynak göstererek, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Filistin’e, Doğu Kudüs’ten vazgeçilmesi yönünde baskı kurduğunu iddia etmişlerdi. Suudilerle yakın ilişkisi olan Mısır ise kamuoyu önünde Trump kararını kınarken, Kudüs konusunda sert bir bildiri yayımlanan İstanbul’daki İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesine üst düzey katılım sergilemediği için eleştirilmişti.

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