Mısır'da Sisi'ye karşı, Sisi yanlısı aday!

Mısır'da mart ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday başvuru süresinin bitimine saatler kala liberal kanattaki Yarın Partisi’nin Genel Başkanı Musa Mustafa Musa adaylık müracaatında bulundu.

Mısır'ın devlet gazetelerinden "Ahram"ın haberine göre, Yarın Partisi Genel Başkanı Musa, Milli Seçim Kurulu'na (MSK) adaylık başvurusunda bulundu. Musa'nın müracaatının MSK tarafından kabul edildiği belirtildi.

Öte yandan MSK'dan yapılan açıklamada da "adayların müracaat kabul işlemlerinin bugün sona erdiği ve 31 Ocak Çarşamba günü adayların kamuoyuna duyurulacağı" kaydedildi.

Resmi Facebook sayfasında 23 Ocak tarihli paylaşımında "Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi desteklediğini" duyuran Musa'nın, başvuru süresinin bitimine saatler kala yaptığı adaylık müracaatının kabul edilmesi dikkati çekti.

Liberal eğilimli "Yarın Partisi"

Yarın Partisi, 2005'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Hüsnü Mübarek'in karşısında rakip olan liberal lider Eymen Nur tarafından 2004 yılında kuruldu.

Eylül 2005'te Eymen Nur ile yardımcısı Musa Mustafa Musa arasında yaşanan görüş ayrılığı sonrasında Mısır Partiler Kurulu'nun parti başkanı olarak Musa'yı tanımasının ardından Nur "Devrimin Yarını" adında yeni bir parti kurmuştu.

Mısır'da "Sisi karşısına aday" arayışı

Mısır kamuoyunda rejimin "Cumhurbaşkanı Sisi'nin tek aday olarak seçime girdiği" şeklinde bir algı oluşmasını engellemek için Sisi'yi destekleyen bir adayı karşısına çıkaracağı konuşuluyordu.

Son günlerde yönetime yakın gazeteciler, daha önce yaptığı açıklamalarda Sisi'yi desteklediklerini ifade eden bazı isimleri adaylık için öne çıkarmıştı.

Bu isimlerin başında Mısır'ın en köklü partilerinden birisi olarak bilinen Vefd'in lideri Seyyid el-Bedevi yer alıyordu. Ancak Vefd Partisi Genel Kurulu, Bedevi'nin adaylığını onaylamadı.

Daha önce aday olma niyetini açıklayan Ahmed Şefik ve Halid Ali ise aday olmayacaklarını duyurmuş, adaylığını açıklayan eski Genelkurmay Başkanı Sami Anan hakkında ise "orduya mensup olduğu" gerekçesiyle soruşturma açılmış ve ardından da Anan gözaltına alınmıştı.

Mısır cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu için yurt dışında yaşayan seçmenler 16-17-18 Mart, ülkedeki seçmenler ise 26- 27-28 Mart 2018 tarihlerinde sandık başına gidecek.Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sisi'nin ilk turda kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor. (t24)