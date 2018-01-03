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03.01.2018 03:35

Mısır'da OHAL 3. kez uzatıldı

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Mısır'da OHAL 3. kez uzatıldı
Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi’nin, ülkenin tamamında Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasının üç ay uzatılması ile ilgili kararname yayınladığı bildirildi.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Sisi, 13 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere OHAL'i 3 ay daha uzattı. Kararnamede, Sisi'nin silahlı kuvvetlere ve polise teröre karşı koyma, finansmanını engelleme, can ve mal güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma yetkisi verdiği kaydedildi.

Kararın yürürlüğe girebilmesi için parlamentoda en az 3'te 2 çoğunlukla onaylanması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Sisi'nin bu kararnamesiyle ülkede OHAL uygulaması 3'üncü kez uzatılmış oldu.

Mısır anayasasına göre OHAL uygulaması ülke yöneticilerine olağanüstü yetkiler sağlıyor. Cumhurbaşkanlığı, OHAL’in uygulandığı bölgelerde Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurdurabiliyor. Söz konusu mahkemelerin kararları temyize götürülemiyor. OHAL uygulamasında hükümet yetkilileri, ülkedeki matbu medyanın tamamını baskıdan önce kontrol edebildiği gibi bütün mektup ve mesajları da inceleme yetkisine sahip oluyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, 9 Nisan 2017 tarihinde Tanta ve İskenderiye’de kiliselere düzenlenen bombalı saldırının ardından ülke genelinde OHAL kararı almıştı. (sputnik)

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