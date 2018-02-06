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06.02.2018 05:30

Miroğlu'nun oğlu için aranan kan bulundu

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Miroğlu'nun oğlu için aranan kan bulundu
3.5 aydır hastanede tedavi gören AKP Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu’nun engelli oğlu Zerdeşt için aranan kan Kızılay tarafından bulundu. Miroğlu, Perşembe akşamı yoğun bakıma alınan oğlu için kan ihtiyacı olduğunu sosyal medya hesabından duyurmuştu.

3.5 aydır hastanede tutulan ve cuma sabahı kalbi duran Zerdeşt Miroğlu için bu sabah bir tweet atan Miroğlu, “Oğlum Zerdeşt için 0- kana ihtiyacımız var. Aşağıdaki kan merkezlerinden Zerdeşt adına kan verdikten sonra, yine numarası bulunan Kan merkezi sorumlusu Mustafa beyi arayarak, gerekli kana ulaşmamızı sağlayabilirsiniz” dedi.

Miroğlu, 3 Şubat’ta oğluyla ilgili şu paylaşımı yapmıştı:

“Sevgili Zerdeşt cuma sabahı tedavi gördüğü hastanede derin bir uykuya daldı. O sabahtan bu yana uyanmasını ve hayata yeniden merhaba demesini bekliyoruz. Biliyorum ki, Zerdeşt’i tanıyıp seven, hatta tanımadan seven herkes, Zerdeşt’in bu derin uykudan uyanmasını bekliyor. Ey Zerdeşt’in amcaları, halaları, ablaları, kardeşleri, dualarınızı eksik etmeyin lütfen, etmeyin ki Allah bu yavruya, 25 yıldır hayatta kalma mücadelesi veren bu cesur çocuğa yarattığı bu meleğe, şefaat etsin ve hayırlı bir müjde gibi yeniden aramıza yollasın…”

Orhan Miroğlu, sosyal medya hesabından kan ihtiyacının karşılandığını da duyurarak, “Kan ihtiyacı @KizilayDestek tarafından karşılanmıştır, kan veren ve duyarlılık gösteren herkese çok teşekkür ederiz” dedi.

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