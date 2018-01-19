Minikler Kırmızı Başlıklı Kız ile buluştu

Çankaya Belediyesi, ETİ Çocuk Tiyatrosu’nun oynadığı “Kırmızı Başlıklı Kız” oyununu miniklerle buluşturdu.

Yılmaz Güney Sahnesi’nin ev sahipliği yaptığı oyun, çocukların kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla sahnelendi. Eğitici olduğu kadar eğlenceli de olan oyunu ilgiyle izleyen çocuklar, masal kahramanlarını karşılarında görmekten büyük bir heyecan yaşadı.

Ünsal Sicilli’nin Charles Perrault’un oyunundan yazıp yönettiği, Caner Anar’ın müziklerini yaptığı, Dilara Akan, Didem Alesoy, Mehmet Onur, Alper Yaman ve Hüseyin Yıldırım’ın ise rol aldığı oyun, çocukların hayal dünyasını geliştirmeyi amaçlıyor.