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10.02.2018 16:20

Minibüs kamyonun altına girdi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Minibüs kamyonun altına girdi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kahramanmaraş'ta minibüsün kamyona çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ ,(DHA)- Kahramanmaraş'ta minibüsün önünde ilerleyen kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Kaza, bu sabah Kahramanmaraş- Kayseri karayolunun Beşoluk mevkiinde meydana geldi. Kahramanmaraş yönüne giden sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 46 P 9627 plakalı minibüs, önünde ilerleyen 06 FZ 6350 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere götürülüp, tedaviye alındı. Ölenlerin cesetleri ise otopsileri için morga taşındı.

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