Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, (DHA) - Kaza, dün saat 17.30 sıralarında, Ofis Kavşağı'nda meydana geldi. Afyonkarahisar'dan Antalya yönüne giden Bekir Camcı yönetimindeki 07 MPF 94 plakalı minibüs, Hüseyin Çelik'in kullandığı 03 L 4525 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan Merdane Camcı ve Eymen Camcı (2) ile hafif ticari aracın sürücüsü Hüseyin Çelik ve aynı araçtaki Muhammed İnam yaralandı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri Sandıklı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

KAZA, GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavşağa yaklaşan minibüs ile hafif ticari aracın ortada çarpıştığı ve araçların savrulduğu anlar yer alıyor.