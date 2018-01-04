Mimarlar Odası'ndan 11 maddelik öneri

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile bir araya gelen Mimarlar Odası Bursa Şubesi temsilcileri, Osmangazi Belediyesi Hizmet Binası ile Kent Meydanı AVM arasında kalan alanda gerçekleştirilmek istenen meydan projesine dair toplantı yaptı.

Önceki günlerde Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın çağrısı ile bir araya gelen Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nin de aralarında bulunduğu Akademik Oda temsilcileri, Osmangazi Belediyesi Hizmet Binası ile Kent Meydanı AVM arasında kalan alanda gerçekleştirilmek istenen meydan projesine dair toplantı yaptı.

Yapılan toplantıda konuşulanlar ışığında, meydan projesine başlarken dikkate alınması gereken hususlar, Mimarlar Odası Bursa Şubesi tarafından 11 maddede özetlendi.

“Bursa’mıza ve Osmangazi İlçemize yakışacak bir meydan projesi ancak bu hususlar dikkate alınarak katılımcı bir anlayışla hayata geçirildiğinde başarılı olabilecek ve kentimize değer katabilecektir” görüşünü dile getiren oda yönetiminin konuya dikkat çektiği 11 madde aşağıdaki gibidir:

1- Söz konusu alan “meydan” olarak doğru şekilde tanımlanmalı ve bu alandaki yapılaşmanın önünü açacak, ucu açık plan notlarından uzak durulmalıdır.

2- Meydanda var olacak yapılaşma, sosyo-kültürel tesisler ile Belediyenin meslek kurslarına yönelik satış alanlarının ötesine geçmemelidir. (müzik, resim, tiyatro atölyeleri ile dokuma, bıçakçılık, hediyelik eşya satışı vb.)

3- Meydanı besleyecek yapılaşmanın da tek katı geçmemesi önem arz etmektedir.

4- Meydanın 24 saat yaşamasına olanak sağlayacak, Belediye Hizmet Binası, Valilik, Hastane ve Okul binalarının oluşturduğu kamusal alana katkı sağlayacak fakat inşaat ve ticaret yoğunluğu getirmeyecek yeme-içme alanları kısıtlı sayıda yer almalı; burada yerleşecek işletmeler mekân kalitesini olumsuz etkilemeyecek şekilde işletilmeli ve Belediye tarafından titizlikle denetlenmelidir. Bu mekânların toplumun gelir düzeyi de hesaba katılarak her bütçeye hitap edecek ve toplumsal sınıf ayrılıklarına yol açmayacak mekanlar olması sağlanmalıdır.

5- Meydanda doğrudan ticari faaliyet yapılabilecek mağazalar kesinlikle yer almamalıdır. (Kıyafet, elektronik ürünler, mobilya, beyaz eşya vb. ürünlerin satış alanları)

6- Meydan algısını olumsuz etkileyecek kent mobilyaları, aydınlatma elemanları ve zemindeki kot farklılıklarından kaçınılmalıdır.

7- Engelli dolaşımını zorlaştıracak uygulamalardan uzak durulmalı, aksine engelli vatandaşlarımızın ve pusetli annelerin rahatlıkla dolaşabileceği çözümler sağlanmalıdır.

8- İnsani ihtiyaçlara yönelik mekanlar (tuvaletler, bebek bakım-emzirme odaları gibi) kolay ulaşılabilir, fakat yapısal olarak varlığını olabildiğince az hissettirecek şekilde konumlandırılmalıdır.

9- Bölgenin otopark ihtiyacına cevap verecek büyüklükte bir kapalı otopark yer altında uygulanmalı ve vatandaşın aracını park etmekten imtina etmeyeceği bir ücretlendirme ile hizmete sunulmalıdır.

10- Meydanda yer alacak yeşil alanlar ve sert zemin uygulamalarında, yürüyüşü zorlaştıracak malzeme seçimlerinden kaçınılmalı, ağaçlandırma ve çiçeklendirmede mevsim koşulları dikkate alınmalı ve yaz-kış benzer görselliği sunabilecek peyzaj elemanları kullanılmalıdır.

11- Meydan projesi kati surette yarışma ile elde edilmeli; yarışma şartnamesi katılımcı bir anlayışla oluşturulmalı ve şartnamede tanımlanan ihtiyaç programının üzerinde bir yapılaşmaya asla izin verilmemelidir.