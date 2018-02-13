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13.02.2018 22:20

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren teklif

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Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren teklif
CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı, her kademede eğitim gören öğrencilere ücretsiz ulaşım sağlanması için kanun teklifi hazırladı.

TBMM’ye sunulan teklif ile, tüm öğrencilerin eğitim hayatları boyunca belediyelerce işletilen şehiriçi otobüs, metro, vapur, tren, tramvay, ve benzeri ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanmalarını öngörüyor. Basmacı ”Öğrencilerin şehiriçi ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanması, eğitimlerini sürdüren öğrenciler ve geçim sıkıntısı içindeki aileleri için, yerinde bir hizmet olacaktır” dedi.

Basmacı bu konudaki yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Basmacı, öğrencilerin indirimli olarak faydalandığı belediye otobüs ve metro gibi tüm şehiriçi taşıma araçlarının, bütün öğrencilere ücretsiz olmasını istedi. Kanun teklifinde toplu taşıma araçlarını ücret ödemeden kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar ve engelli bireyler de örnek gösterdi.

Basmacı teklifinin gerekçesinde de ”Türkiye'de geçim sıkıntısı yaşayan milyonlarca aile, çocuklarının okula gidiş gelişlerindeki yol parasını bile karşılayamayacak durumdadır. Bu teklifin yasalaşması halinde çocuklarını okutmaya çalışan aileler ve öğrenciler bir nebze olsun rahatlayacaktır. Hükümetin 2018 yılı için belirlediği 1616 lira tutarındaki asgari ücret, trajikomik olduğu kadar yoksulluk ve açlık sınırının altında bir rakamdır. Böylesine vahim bir ekonomik tablo içinde öğrencilerin ulaşım hizmetlerinin ücretsiz hale getirilmesi bir kamu görevi olarak değerlendirilmelidir” dedi.(sözcü)

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