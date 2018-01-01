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01.01.2018 14:40

"Milyonlar özgürlük ve kardeşçe yaşamak istiyor"

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"Milyonlar özgürlük ve kardeşçe yaşamak istiyor"
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yeni yıl dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Ağbaba, Türkiye’de milyonlarca insanın değişim, yenilik, farklı bir Türkiye umudunu yeşertiğini belirterek “Milyonlar yasakları değil, özgürlüğü savunuyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba yaptığı yazılı açıklamada 2017 yılının AKP’nin Türkiye’yi tek adamcı anlayışa teslim etmek için verdiği mücadele ile anılacağını belirterek “AKP’liler, insan hakları ihlalleri, terör, ekonomik kriz, işsizlik, sınırlarımızda yaşanan gelişmeleri bir tarafa bırakıp, parlamenter sistemi sonlandırıp  tek adamcı, saray iktidarına vermek için canla başla çalıştı. Ancak,CHP olarak 2017 de verdiğimiz mücadeleyi 2018 de artırarak devam ettirecek ve  Cumhuriyet kazanımlarının bir kişinin emellerine kurban edilmesine asla izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ağbaba açıklamasının devamında; “Türkiye’de milyonlarca yurttaşımız sokakların özgür olduğu, OHAL darbesinin son bulduğu, güçlülerin değil hukukun üstün olduğu, işsizliğin ve yoksulluğun azaldığı, gelir adaletsizliğinin son bulduğu bir Türkiye özlemini duyuyor. Cezaevlerinde milletvekillerinin, gazetecilerin olmadığı, ataması yapılmayan öğretmenlerin mesleğini yaptığı, kadınların ve çocukların katledilmediği, asgari ücretin insanca yaşanacak noktaya geldiği, iş cinayetlerinin son bulduğu, katliamların yaşanmadığı, eğitimin çağdaş ülkeler seviyesine yükseldiği bir Türkiye özlemi duyuyor. Türkiye’de milyonlarca insan değişim, yenilik, farklı bir Türkiye umudunu yeşertiyor. Yasakları değil, özgürlüğü savunuyor. Ayrışmayı değil eşitçe, kardeşçe yaşamayı istiyor”dedi.

Ağbaba, "Ülkemizin içinde bulunduğu gerilim dolu siyasi atmosfer, ekonomik zorluklar, geçim sıkıntısı, gelecek endişesi, insan hakkı ihlalleri bizleri nefes alamaz noktaya sürüklese de 2018 yılında özlediğimiz Türkiye’ye bir adım daha yaklaşacağımıza inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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