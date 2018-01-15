Akbank’ın bir yıldan uzun süredir geri ödenmeyen OTAŞ kredisini yakın izlemeye aldığını açıklamasının ardından Garanti Bankası ve İş Bankası da krediyi yakın izlemeye almıştı.

Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Türk Telekom'un kredisini bankalar tarafından takibe alınmasını köşesine taşadı.



Murat Muratoğlu'nun "İlişki durumu: Batık!" başlıklı köşe yazısı şöyle:



"Türk Telekom'un sahibine en büyük krediyi veren üç Türk bankası, taksitleri iki yıldır ödenmediği halde ancak şimdi takibe aldıklarını açıkladılar. Az buz değil, yaklaşık 3 milyar dolar… Aman iyi takip etsinler, gözden kaçırmasınlar. Batmış o kredi, boşuna ağlamasınlar! Kredi kartı borcunu ödemezsin, ikinci gün telefon gelir. Milyar dolarlık kredi nasıl olur da iki yıl ertelenir? Yukarıdan gelirse emir, kimse arayıp sormaz, acaba bu kredi nerededir!

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Batık kredilerin, toplam kredilere oranı yüzde 3.2 gibi açıklandı… Hatta Kredi Garanti Fonu'nunki, yüzde iki… Yani, gayet iyi… Açıklamalar öyle… Bu yılın modası gözlüklerde pembe!

Kardeşim, verilen kredilerin vadesi 39 ay… Öyle bir düzenleme getirildi ki, kredi ödenmese dahi batamayacak. Arka arkaya yeniden yapılandırılacak. Oran tabii ki düşük çıkacak! Yalandan da olsa rasyolar bozulmayacak.

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Tekrar Türk Telekom rezaletine dönersek… Üç banka tarafından takibe alınan rakam yaklaşık 11.5 milyar lira… Bakın diğer Türk bankalarını katmıyorum bu hesaba… Düşük olarak hesaplanan 63 milyar liralık “batık” yani takipteki krediye ekleyin bu meblağı… Bir anda yüzde 18 arttı batık oranı!

Tek, Türk Telekom'un sahibi mi batık olan? O işin görünen yüzü… İnşaat, turizm, elektrik santralleri… Binlercesi… Biraz eşelesen çoğu batık kredi…

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Size şöyle anlatayım; Artık “batık kredi“ ismini kullanmıyorlar, takipteki kredi diyorlar. Sonra paketleyip satıyorlar.

Üç büyük banka, biri 774 milyon liralık “takipteki” krediyi 36 milyon liraya, diğeri 362 milyonu 25 milyona, bir diğeri 294 milyonu 17 milyona devretti. Yani kredi batmadı, satıldı! Zarar sermayeye yazıldı.

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Bunlar Kredi Garanti Fonu'ndan önce verilenlerdi. Şimdi işleri daha iyi… Devlet kredinin kefili benim dedi… Çürük alacaklarını temizledi. Sadece geçen yıl 210 milyar lira kredi garantisi verdi. Seçimlere kadar sorun çıkarması önlendi. Batıkların faturası bizim vergilere yüklendi.

İyi de bankalar yeni kredi vermek için kaynağı nereden bulacak? Bulamayacak! Yurtdışından ekstra borçlanamıyoruz, mevcut olanı bile eksik döndürüyoruz. Maliyetler her geçen gün yükseliyor. Kimse ucuza kredi alamıyor.

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Mevcut sermaye, kaynak, kârlılık ve öz kaynak kârlılığı verileri ışığında bankacılık sektörünün büyümeyi finanse edecek takatinin kalmadığını kim söyledi? İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince… İnanmıyorlar ben söyleyince… Göreceğiz o gün gelince!

Peki, borçsuz, kredisiz büyüyemez mi bu ülke? Gerçek anlamda büyüyemez. Kâğıt üzerinde büyür, onu da bu saatten sonra kimse yemez!"



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