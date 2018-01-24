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24.01.2018 17:35

Milli temsilcimiz, Avustralya Açık'a veda etti

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Milli temsilcimiz, Avustralya Açık'a veda etti
Milli tenisçi Yankı Erel, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta gençler kategorisi tek erkekler 4. tur maçında 1 numaralı seri başı Rus rakibi Timofey Skatov'a 2-1 yenilerek elendi.

Karşılaşmanın ilk setini 1 numaralı seri başı Rus rakibi karşısında 6-0 kazanan 17 yaşındaki milli tenisçi Erel, büyük bir mücadeleye sahne olan ikinci seti 7-5 rakibine kaptırdı. Üçüncü ve son seti 6-3 kaybeden Erel, korttan 2-1 yenik ayrılarak turnuvaya veda etti.

Yankı Erel'in de turnuva dışında kalması ile Avustralya Açık'ta mücadele eden Türk raket kalmadı. Milli tenisçiler Çağla Büyükakçay, İpek Soylu, Cem İlkel ve Başak Eraydın ilk tur maçlarında başarılı olamayarak elenmişti.

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