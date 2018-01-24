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25.01.2018 05:55

Milli Takım'ın Uluslar Ligi fikstürü belli oldu

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Milli Takım'ın Uluslar Ligi fikstürü belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi B Grubu'nda, Rusya ve İsveç ile oynayacağı maçların tarihleri belli oldu.

UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonu Uluslar Ligi'nde, Rusya ve İsveç ile B Ligi 2. Grup'ta yer alan Türkiye'nin maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ilk maçını 7 Eylül Cuma günü sahasında Rusya ile oynayacak.

İkinci maçını 10 Eylül Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile oynayacak ay-yıldızlı ekip, üçüncü karşılaşmasında ise 14 Ekim Pazar günü deplasmanda Rusya karşısına çıkacak.

Milli takım, grup maçlarını 17 Kasım Cumartesi günü sahasında oynayacağı İsveç maçıyla tamamlayacak.

A Milli Takımın, Uluslar Ligi fikstüründeki maçlara ek olarak, ekim ve kasım aylarında birer özel karşılaşma oynayacağı da açıklandı.

Ay-yıldızlı ekibin B Ligi 2. Grup'taki maç programı şöyle:

07.09.2018 - Türkiye-Rusya

10.09.2018 - İsveç-Türkiye

14.10.2018 - Rusya-Türkiye

17.11.2018 - Türkiye-İsveç

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