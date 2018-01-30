Milli sporcumuz WTA Katar Açık'a davet edildi

2018 Katar Açık'a özel davetiye ile katılacak tenisçiler arasında Çağla Büyükakçay, Sharapova, Azarenka ve Al-Nabhani yer aldı.

Eurosport - Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, WTA Katar Açık'a wildcard (özel davetiye) ile ana tablodan katılım hakkı elde etti.

Katar'ın başkenti Doha'da 12-17 Şubat tarihleri arasında bu yıl 16'ncısı düzenlenecek toplam 2 milyon 666 bin dolar ödüllü şampiyonanın tek kadınlar kategorisinde özel davetiye ile mücadele edecek sporcular belli oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamada Çağla Büyükakçay'ın yanı sıra Maria Sharapova, Victoria Azarenka ve Ummanlı Fatma Al-Nabhani'nin özel davetiye ile ana tablo maçlarına çıkacağı belirtildi.

WTA Dünya Klasmanı'nın 160. basamağında yer alan Çağla Büyükakçay, son olarak Avustralya Açık tek kadınlar elemelerinin ilk turunda Julia Boserup'a 6-4'lük iki sette mağlup olarak sezonun ilk Grand Slam'inde ana tabloya yükselme şansını kaçırmıştı. 28 yaşındaki temsilcimiz geçtiğimiz yıl WTA Katar Açık'ın ilk tur maçında Garbine Muguruza'ya 6-3 ve 6-2'lik setlerle mağlup olmuştu.