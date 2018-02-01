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01.02.2018 22:50

Milli sporcumuz Chicago Bulls'a transfer oldu

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Milli sporcumuz Chicago Bulls'a transfer oldu
Milli basketbolcu Ömer Aşık, New Orleans'tan Chicago'ya takas edildi

New Orleans Pelicans ile Chicago Bulls arasında bu hafta gündeme gelen takas görüşmeleri nihayet çözüme kavuştu ve Milli basketbolcu Ömer Aşık, Chicago Bulls'a takas edildi.

ESPN‘den Adrian Wojnarowski‘nin haberine göre; Chicago Bulls‘un Ömer Aşık dışında Tony Allen, Jameer Nelson ve 2018 ilk tur draft hakkını alması beklenirken, karşılığında Pelicans‘a uzun süredir takası gündemde olan Nikola Mirotic‘i verdiği belirtildi.

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