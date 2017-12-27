Milli Piyango’yu “Kazanma ihtimali” çekici kılıyor

Milli Piyango gibi şans oyunlarının ilgi görmesinin en öncelikli sebeplerinden biri hayal kurmak! Uzmanlar; “Ödülün büyüklüğü, insanların daha fazla ve daha kapsamlı hayaller kurmasına fırsat tanıyor diyor.

Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Onur Noyan, her ne kadar gerçekleşme olasılığının düşük olduğu bilinse de piyango ve loto gibi şans oyunlarının her zaman için ilgi çekici olduğunu söyledi.

Hayal kurmak için bilet alıyoruz

Şans oyunlarının bilet alan kişiye büyük ve güzel hayaller kurmak için imkân verdiğini belirten Doç. Dr. Onur Noyan, şöyle konuştu:

“Şans oyunları her zaman ilgi çekicidir. Bu durumun elbette ki birçok sebebi var ama en öncelikli sebebi, insanların güzel ve büyük hayaller kurmasına fırsat tanıması. Hayal kurmaya fırsat tanımasının yanında görsel ve yazılı medyada fazla yer alması, çevremizdeki herkesin şans oyunları oynuyor olması, kazanma olasılığı düşük olan yüklü miktarda parayı kazanma ihtimalini göreceli olarak düşük bir miktar para ile gerçekleştirebilme ihtimali şans oyunlarını çekici kılıyor.”

Milli Piyango bileti almak yılbaşı geleneği

Özellikle yılbaşı gibi özel günlerde televizyonlarda yapılan haberlerin ve gazetelerde yazılan yorumların da ilgiyi artırdığını kaydeden Noyan, bilet almanın geleneksel bir davranış kalıbı olduğuna da değindi.

Doç. Dr. Onur Noyan, şunları söyledi: “Geçmiş dönemlerde ödül kazanan şanslı kişilerin öyküleri, kazanma ihtimalinin gerçekçi olduğunu hatırlatıyor insanlara ve daha fazla bilet satılması, saatlerce kuyrukta beklemek gibi davranışların artmasına sebep oluyor. Bazen de içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan çıkmak için milli piyango bileti almak bir kurtuluş hayalinin önünü açıyor. Bazen sadece eğlence ve geleneksel davranış kalıpları içerisinde milli piyango bileti alınıyor. Bazen de geçmiş zamanda geçirilen tatlı anıların, beraberliklerin hatırlanması için bir yılbaşı geleneği olan piyango bileti alınıyor.”

Kazanma ihtimali, ilgi çekici hale getiriyor

Bilimsel çalışmaların insan beyninin şans oyunlarına karşı rasyonel ve gerçekçi yaklaşmadığını, olasılık hesabı yapılmadan oynandığını gösterdiğine dikkat çeken Doç Dr. Onur Noyan, “Yapılan bilimsel çalışmaların çoğu bağımlılık alanında beynin ödül merkezinin uyarılmasının arttığını belirtiyor. Şans oyunları oynayanlar için en önemli faktörlerden birisinin bilet alan kişide “neredeyse kazanacaktım” hissinin ortaya çıkması. Bu duygu bazen gerçekten kazanma duygusuna yakın bir duygu ortaya çıkartıyor. Umutsuzluk ve karamsarlığın arttığı zamanlarda bir umut ışığı olarak çok olumlu bir etki yapabilir. Kazanma ihtimalinin ortaya çıkması şans oyunlarının bireyler için çok ilgi çekici olmasına sebep oluyor. Bununla birlikte yılbaşı gibi özel günlerde ortaya konan daha yüksek miktarda ödül miktarı kazanma ihtimalinin azalmasına rağmen daha çekici hale geliyor. Yani kısaca ödülün büyüklüğü insanların daha fazla ve daha kapsamlı hayaller kurmasına fırsat tanıyor” diye konuştu.

Mutlu olmak için hayal kurun

“Hayal kurmak insanoğlunun gelişmesi adına çok önemlidir” diyen Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Onur Noyan, “Çocukluk döneminde sayıları fazlaca olan hayaller, yaşın artması ile birlikte giderek azalıyor. Mutlu olmak ya da gelecek adına umutlu olmak için hayal kurmanın önemi çok büyük. Piyango, loto gibi şans oyunları hayal kurmak için büyük fırsat sunuyor” diye konuştu.