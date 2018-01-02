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02.01.2018 15:15

Milli Piyango talihlisi Ankara'da ortaya çıktı iddiası

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Milli Piyango talihlisi Ankara'da ortaya çıktı iddiası
Biletine 5 milyon TL isabet eden Ordulu TIR sürücüsü Mutlu Kaya, talihliyii gördüğü iddia etti.

DHA - Ordu - Nedim KOVAN - İstanbul'dan satıl aldığı '2551923' numaralı çeyrek bilete 5 milyon TL isabet eden Ordulu TIR sürücüsü Mutlu Kaya, 61 milyon TL'lik büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletten birinin de Ordu Akkuş nüfusuna kayıtlı, ismini bilmediği birine çıktığını iddia etti.

Ordu'da yaşayan TIR sürücüsü Mutlu Kaya'nın İstanbul'dan satıl aldığı '2551923' numaralı çeyrek bilete 5 milyon TL isabet etti.

Ankara'ya Milli Piyango Genel Müdürlüğü'ne giderek parasını alan evli ve 2 çocuk babası Kaya, "Kendim Ordu'da yaşıyorum ve TIR şoförlüğü yapıyorum. 20 adet İstanbul bileti satın almıştım. Biletime piyango isabet ettiği için çok sevindim. Piyango bana vurdu ama şoförlüğe, mesleğime devam edeceğim. Bu paradan 50 bin TL de Yeni Orduspor'a bağış yapacağım. Çeyrek bilet olduğu için 1 milyon 250 bin TL ikramiye aldım" dedi.

'ANKARA'DA KARŞILAŞTIK'

Mutlu Kaya, 61 milyon TL'lik büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletten birinin de Ordu Akkuş nüfusuna kayıtlı, ismini bilmediği birine çıktığını iddia etti. Kaya, "Diğer büyük talihlinin birinin Ordu Akkuşlu olduğunu öğrendim. Hatta talihliyle bugün Ankara'da Milli Piyango'da karşılaştık. Bileti Ordu'dan bir bayi, Samsun'dan Milli Piyango'dan almış, Samsun'da satmış. Samsun'da seyyar satıcıdan bileti aldığını bana söyledi. Kısa bir görüşmemiz oldu, ayrıldı, daha görüşemedik" diye konuştu.

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